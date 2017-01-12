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Будущее ереванского офиса ОБСЕ остается неопределенным


Руководитель ереванского офиса ОБСЕ Арго Аваков
Руководитель ереванского офиса ОБСЕ Арго Аваков

Фото: http://www.osce.org/


Ереван /Медиамакс/. Медиамакс получил сведения о возникновении проблем с продлением мандата офиса ОБСЕ в Ереване.

С просьбой прокомментировать данную информацию Медиамакс обратился в ереванский офис ОБСЕ и Министерство иностранных дел Армении. 

В ереванском офисе ОБСЕ Медиамакс сообщили, что «страны-члены ОБСЕ пока не пришли к консенсусу относительно продления мандата ряда полевых миссий организации».

«Председательство ОБСЕ продолжает переговоры по данному вопросу для скорейшего достижения соглашения», - добавили в офисе ОБСЕ. Здесь также отметили, что полевые миссии ОБСЕ, о продлении мандатов которых идут обсуждения, продолжают работать и осуществлять административную, не относящуюся к мандату деятельность.

МИД Армении от комментариев воздержался.

По данным Медиамакс, непосредственное отношение к сложившейся ситуации имеет Азербайджан.

Отметим, что Армения является единственной страной на Южном Кавказе, где действует офис ОБСЕ.

Открывшийся в 2000 году в Баку офис ОБСЕ прекратил деятельность 1 января 2014 года.

Мандат миссии ОБСЕ, открывшейся в Тбилиси в 1992 году, истек 31 декабря 2008 года.

Медиамакс отмечает, что решение об открытии офиса ОБСЕ в Ереване было принято на заседании Постоянного совета организации в июле 1999 года. В решении отмечалось, что при взаимном соглашении ОБСЕ и Армении срок действия офиса каждый раз может продлеваться на 12 месяцев.

С марта 2016 года руководителем миссии ОБСЕ в Ереване является российский дипломат, посол Арго Аваков.

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