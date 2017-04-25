3945 просмотров

Сын Шарля Азнавура от имени семьи приехал почтить память жертв Геноцида армян


Николя Азнавур
Николя Азнавур

“Лучшим ответом на трагические события 1915 года является тот факт, что мы живы, и мы должны все сплотиться еще сильнее, чтобы сделать нашу страну процветающей”,- заявил сегодня в Ереване сын Шарля Азнавура Николя Азнавур, который сопровождает отца во всех турне и ведет его проекты.

Николя прибыл в Ереван, чтобы почтить память жертв Геноцида армян. 

“Важно сохранять свои корни и нашу историю. Именно поэтому я сегодня здесь вместе с вами от имени всей нашей семьи”,- отметил Николя Азнавур.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Апрель 24, 2017 13:34
Сын Шарля Азнавура от имени семьи приехал почтить память жертв Геноцида армян

Общество | Апрель 24, 2017 13:45
Названы финалисты премии «Аврора»

Общество | Апрель 24, 2017 08:48
«Возрождение армянского народа – реальность», заявил президент
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017