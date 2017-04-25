Сын Шарля Азнавура от имени семьи приехал почтить память жертв Геноцида армян

“Лучшим ответом на трагические события 1915 года является тот факт, что мы живы, и мы должны все сплотиться еще сильнее, чтобы сделать нашу страну процветающей”,- заявил сегодня в Ереване сын Шарля Азнавура Николя Азнавур, который сопровождает отца во всех турне и ведет его проекты.

Николя прибыл в Ереван, чтобы почтить память жертв Геноцида армян.



“Важно сохранять свои корни и нашу историю. Именно поэтому я сегодня здесь вместе с вами от имени всей нашей семьи”,- отметил Николя Азнавур.