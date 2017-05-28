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28 Май 2017
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Мнения о нас
Медиамакс на Youtube
Контакты и реквизиты
Спецпроекты
Книга «Ереван. XX век»
Телепроект для ТВ «Армения»
gt hackathon Armenia 2012
Yerevan Web Meetings
Pictures of home
Строительство школы в Гюмри
Спецвыпуск ТВ-шоу Hay Superstar
Концерты Иэна Гиллана в Ереване
Мастер-класс Пэта Кэша в Ереване
Armenia Grateful 2 Rock
Climbing the Dream!
Конкурс «Я побеждаю кризис»
Партнерство с фондом “Айб”
Армения-НАТО - 10 лет прогресса
Кто есть кто в Армении
Армения - дебаты о безопасности
Вестник Европейской Комиссии
Интернет-холдинг
Auto.am
Banks.am
Job.banks.am
Itel.am
Bravo.am
Adver.am
Медиа-мониторинг
Mediabrand
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Михаил Вигнанский
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О нас
Люди, Идеи, Видение
Агентство Медиамакс
Медиамакс Мониторинг
Путь наверх
Команда
Мнения о нас
Медиамакс на Youtube
Контакты и реквизиты
Спецпроекты
Книга «Ереван. XX век»
Телепроект для ТВ «Армения»
gt hackathon Armenia 2012
Yerevan Web Meetings
Pictures of home
Строительство школы в Гюмри
Спецвыпуск ТВ-шоу Hay Superstar
Концерты Иэна Гиллана в Ереване
Мастер-класс Пэта Кэша в Ереване
Armenia Grateful 2 Rock
Climbing the Dream!
Конкурс «Я побеждаю кризис»
Партнерство с фондом “Айб”
Армения-НАТО - 10 лет прогресса
Кто есть кто в Армении
Армения - дебаты о безопасности
Вестник Европейской Комиссии
Интернет-холдинг
Auto.am
Banks.am
Job.banks.am
Itel.am
Bravo.am
Adver.am
Медиа-мониторинг
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Общество
| Май 28, 2017 20:00
75 просмотров
Livestream: Церемония Аврора-2017
Фото: PAN Photo
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Смотрите церемонию «Аврора-2017», проходящую в Ереване.
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| Май 28, 2017 20:00
Livestream: Церемония Аврора-2017
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| Май 28, 2017 09:15
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| Май 27, 2017 12:08
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КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.