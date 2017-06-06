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Развивается Армяно-российский центр гуманитарного реагирования


Фото: Пресс-служба МЧС РА

Фото: Пресс-служба МЧС РА

Фото: Пресс-служба МЧС РА


Ереван /Медиамакс/. Второй этап армяно-российского центра гуманитарного реагирования находится на стадии запуска.

Находяшийся в Москве в рамках рабочего визита министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян заявил об этом на встрече со своим российским коллегой Владимиром Пучковым.

Министры отметили, что создание армяно-российского центра гуманитарного реагирования, который является единственным в регионе и в случае крупномасштабных действий может оказывать помощь на региональном уровне, – одно из достижений армяно-российского сотрудничества в сфере чрезвычайных ситуаций.

На данный момент второй этап развертывания центра (его оснащение современной спасательной техникой, которая необходима для обеспечения бесперебойного функционирования центра) находится в процессе.

Предусматривается также технически снабдить Ситуационный зал центра, кроме того на месте периодически проводят семинары и переподготовку специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России (Центропас).

Стороны достигли договоренности утвердить план действий Центра на 2017-2018 гг., котороый обеспечит развитие Центра и функциональную исправность.

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