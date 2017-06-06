Развивается Армяно-российский центр гуманитарного реагирования

Ереван /Медиамакс/. Второй этап армяно-российского центра гуманитарного реагирования находится на стадии запуска.

Находяшийся в Москве в рамках рабочего визита министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян заявил об этом на встрече со своим российским коллегой Владимиром Пучковым.



Министры отметили, что создание армяно-российского центра гуманитарного реагирования, который является единственным в регионе и в случае крупномасштабных действий может оказывать помощь на региональном уровне, – одно из достижений армяно-российского сотрудничества в сфере чрезвычайных ситуаций.



На данный момент второй этап развертывания центра (его оснащение современной спасательной техникой, которая необходима для обеспечения бесперебойного функционирования центра) находится в процессе.



Предусматривается также технически снабдить Ситуационный зал центра, кроме того на месте периодически проводят семинары и переподготовку специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России (Центропас).



Стороны достигли договоренности утвердить план действий Центра на 2017-2018 гг., котороый обеспечит развитие Центра и функциональную исправность.