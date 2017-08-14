В озере Севан утонул российский военнослужащий

Ереван/Медиамакс/. 13 августа в районе 18 часов в озере Севан утонул контрактный военнослужащий размещенной в Армении российской военной части N.

Следственный комитет Армении сообщает, что 20-летний военнослужащий в день происшествия вместе с тремя товарищами по службе находился на озере.



Назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства случая выясняются.