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В озере Севан утонул российский военнослужащий



Ереван/Медиамакс/. 13 августа в районе 18 часов в озере Севан утонул контрактный военнослужащий размещенной в Армении российской военной части N.

Следственный комитет Армении сообщает, что 20-летний военнослужащий в день происшествия вместе с тремя товарищами по службе находился на озере.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства случая выясняются.

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