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Российский самолет приступил к тушению пожара в Хосровском лесу


Фото: http://www.tvc.ru


Ереван/Медиамакс/. Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян вместе с российскими коллегами осуществил сегодня утром разведывательный полет над Хосровским лесом, во время которого были определены места сброса воды.

Российский ИЛ-76 в 08:50 совершил первый полет.

Предварительно планируется совершить 2 полета и дважды сбросить воду.

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