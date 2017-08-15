Российский самолет приступил к тушению пожара в Хосровском лесу

Ереван/Медиамакс/. Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян вместе с российскими коллегами осуществил сегодня утром разведывательный полет над Хосровским лесом, во время которого были определены места сброса воды.
Российский ИЛ-76 в 08:50 совершил первый полет.
Предварительно планируется совершить 2 полета и дважды сбросить воду.
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