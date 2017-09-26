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Армения и Россия будут сотрудничать в сфере здравоохранения



Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой назвал сотрудничество здравоохранительных ведомств двух стран партнерским и конструктивным.

Согласно сообщению правительства, премьер приветствовал проведение 3-го Армяно-российского форума по здравоохранению и отметил проводимые в Армении реформы, целью которых является формирование региональной платформы для ведения бизнеса в сфере здравоохранения.

Говоря о расширении сотрудничества, Карен Карапетян назвал перспективным инициацию и реализацию двусторонних и многосторонних программ в области фармацевтики и ведения бизнеса в сфере здравоохранения.

По словам Вероники Скворцовой, российская сторона также заинтересована в развитии партнерства в этих сферах. Стороны договорились чаще проводить взаимные визиты для изучения деятельности медицинских учреждений.

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