28 января в возрасте 37 лет умерла режиссер Мария Саакян. После ее кончины кинорежиссёр и сценарист Михаил Брашинский сделал такую запись :
«Несколько лет назад я придумал альманах короткометражек, который должен был называться «Любовь по...» и рассказывать про причуды любви в разных этносах. Про армянскую любовь я попросил подумать Машу. Она сочинила вот такую историю. Поскольку альманах так и не состоялся, а Маши больше нет, наверное, правильно опубликовать ее, иначе никто не узнает...».
Мы решили представить эту замечательную историю нашим читателям.
История на веревке: любовь по-армянски
Автор сценария и режиссер Мария Саакян (по идее Аревик Аванесян)
Это история двух соседок – их побед и поражений на любовном фронте, зависти, ревности и в конце концов – женской солидарности, – рассказанная через диалог вывешиваемого ими для сушки белья.
ЛЮСИ (26) – девушка свободная, снимает сама себе квартиру в многоэтажном доме, работает freelance и позволяет себе многое из того, что в армянском псевдотрадиционном обществе традиционно подвергается осуждению.
В одно прекрасное воскресенье в богатый частный дом напротив, выполнив пышный ритуал армянской свадьбы, на золотом Бентли привозят невесту. ЖЕНИХ лыс, упитан и как минимум вдвое старше супруги.
Окна Люси выходят прямиком на двор и балкон частного дома и когда на следующее утро гордая свекровь вывешивает на всеобщее обозрение на бельевых веревках белую простыню с кровавым пятном посередине, Люси чуть не под стол падает от смеха, и под ее фотографией в инстаграме только ленивый не оттачивает свое остроумие.
Фото: Woman.ru
Еще через день на балкон роскошного дома напротив выплывает счастливая молодая жена – РОЗА, ей уже 27 и брак этот был долгожданен. Не в том смысле, что он по большой любви; а оттого, что были велики шансы так и остаться в старых девах.
Роза гордо развешивает свою стирку – мужские рубашки, трусы и носки распределяются на бельевой веревке в идеальной арифметической прогрессии – от большего к меньшему.
Роза надменно меряет Люси взглядом – но та, как ни в чем ни бывало, закинув ноги на перила своего небольшого балкончика, курит и делает пометки на полях рассыпанных вокруг нее листов.
Вскоре Люси понимает, что ежедневное шоу Розы рассчитано именно на нее. И не остается в долгу – начинается состязание: Люси вывешивает умопомрачительное соблазнительное нижнее белье, какие-то немыслимой красоты шелковые комбинации и прочее.
Втайне даже от самой себя, Роза ступает на путь раскрепощения – со страхом, но все же покупает себе лифчик современного фасона и обольстительные полупрозрачные трусики – что бы тут же, для приличия намочив, вывесить их на веревку. Пока Роза сидит у окна и, победно поглядывая на окна Люси, прикидывает, можно ли будет появиться в “этом” перед мужем, Люси, выйдя на балкон, вновь сгибается пополам от смеха и фотографирует на телефон открывшуюся ей картину.
Не понимая в чем дело, Роза выходит на балкон и видит, что ее сексуального белья на веревке нет, а на его месте висят огромные тумбаны (трусы) свекрови. На балкон выходит СВЕКРОВЬ – грузная женщина с лицом сенбернара и неухоженной бородой, в руках у нее Розины кружевные сокровища – что за позор ты тут развесила! И швыряет их Розе в лицо.
Люси больше не смеется, ей жаль Розу. Роза, вся покраснев от стыда, ретируется в комнаты.
На следующее утро вновь чинным порядком Роза развешивает мужские сорочки, носки, трусы и свое скромное белье, но теперь Люси начинает тайком покупать мужскую одежду и периодически вывешивать её на бельевую веревку. Однако Роза быстро распознает обман по неношенности вещей и в свою очередь, победно сложив руки на пышной груди, упивается поражением соперницы.
Люси не сгласна с поражением, вскоре на её балконе начинают появляться разные мужчины в разной степени раздетости – Роза как завороженная следит за этим парадом красавцев. Крыть ей нечем… Остается только представлять, что происходит за стенами соседки. Однако на самом деле всё обстоит иначе – Люси подключает своих друзей и периодически берет напрокат молодых людей у своих подруг – всё это только для Розы, а отношений у неё по-прежнему нет.
Муж Розы приезжает домой все позже, и Роза часами сидит на балконе и ждет, когда тот вернется.
Жаркое лето в самом разгаре. На балконе у Люси появляется иностранец – Роза затаив дыхание наблюдает за его раскрепощенной жизнью – почти голый он загорает на балконе, читает книги, громко разговаривает на итальянском, темпераментно жестикулируя и иногда в разговоре во всю мощь своих легких вставляет отрывки арий из итальянских опер, а по ночам смотрит кино.
Муж Розы пару раз и вовсе не возвращается ночевать домой. Еще через несколько дней подъезжает к дому только для того, чтобы забрать пару-тройку вещей, наспех целует жену, та выносит ему костюм на вешалке – Люси со своего балкона наблюдает ситуацию, и замечает длинный ноги оставшейся в машине спутницы Розиного мужа.
Роза в одиночестве, делать особо нечего. Иностранец становится эпицентром ее внимания. Она платонически влюблена – пытается всячески привлечь его. Запертой в золотой клетке один на один с бдящей свекровью Розе остается только прихорашиваться, надевать свои самые высоченные каблуки и леопардово-облегающие наряды и выходить прогуляться во двор своего дома – за забор ей к сожалению путь заказан.
Утром Иностранец, как античный бог, замотав бедра в полотенце, сам развешивается свое белье – Роза влюбленно наблюдает, пока вдруг на бельевой веревке не оказываются мужские стринги со "слоником", поперхнувшись своим кофе она возмущенно покидает свой наблюдательный пункт и пересаживается на скамейку возле дома рядом со свекровью – обсудить испорченных иностранцев.
Муж Розы вскоре возвращается с подарками и плетеным креслом – которое устанавливают на балкон – для почтенной свекрови, своей мамочки.
Фото: Woman.ru
Иностранец уезжает, Люси, в свою очередь, завидует стабильности и «замужнести» Розы, к тому же, вскоре по появляющимся на веревках вещам для беременных (специальные колготки с животиком и пр.) Люси догадывается, что Роза ждет ребенка.
Месть Люси изощренна – вечеринки на балконе, шампанское и громкая музыка – богема и молодость напоказ: пусть Роза со своим животом и мужем поскрипит зубами.
Роза из-за занавесок наблюдает за всем этим, она одна – муж опять не ночует дома.
Наутро на веревке у Розы свекровь гордо вывешивает на солнце вытащенный с антресолей еще советского вида раритетный голубой конверт на выписку из роддома, Роза кидает победный взгляд на балкон Люси.
Люси долгое время ничего не вывешивает, Роза явно одержала верх, но в итоге чувствует себя ужасно и скучает по подруге.
На балконе Люси появляется выставленный на солнце чемодан – похоже та собралась в путешествие.
Но на этот раз Розе не до Люси – свекровь яростно сдирает висящие на веревке розовые кофточки и розовые пинетки и кромсает их в крошку, грозно тычет пальцем и что-то кричит в залитое слезами лицо Розы. Свекровь явно ждёт мальчика, без вариантов.
Вечер. Роза на балконе сидит и, прижав к животу принт «узи», – рыдает.
Люси обеспокоенно смотрит на балкон Розы, но та даже не поднимает глаз. Свекровь вывешивает на веревку халат и ночнушку Розиного размера – собирает невестку на аборт. При виде этого Роза принимается рыдать еще горьче. Понурившись, она собирает в целофановый пакет причиндалы для больницы – тапочки, зубную щетку, ночнушку, халат…. а потом все это у нее валится из рук и она прижимает к груди потертую уже фотографию «узи» и вновь срывается в рыдания.
И тогда, дождавшись когда все в доме уснули, Люси идет к Розе. Роза по-прежнему сидит на балконе, замотавшись в плед. Люси кидает в нее камешком, Роза замечает её и тайком выбирается из дома.
У Люси дома: Роза с большущим животом и Люси сидят на кухне, смотрят бразильский сериал о любви, плачут, смеются и заедают все это шоколадом. Пищит закончившая цикл стирки стиральная машина, Люси говорит Розе – теперь твоя очередь.
Роза вывешивает на веревке Люси по-очереди вещи Розины, свои и вещи для маленькой девочки – розовые бодики и комбинезончики. С балкона она замечает молодого человека, который приветственно машет Розе и выгружает из машину детскую кроватку.
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