28 января в возрасте 37 лет умерла режиссер Мария Саакян. После ее кончины кинорежиссёр и сценарист Михаил Брашинский сделал такую запись :



«Несколько лет назад я придумал альманах короткометражек, который должен был называться «Любовь по...» и рассказывать про причуды любви в разных этносах. Про армянскую любовь я попросил подумать Машу. Она сочинила вот такую историю. Поскольку альманах так и не состоялся, а Маши больше нет, наверное, правильно опубликовать ее, иначе никто не узнает...».



Мы решили представить эту замечательную историю нашим читателям.



История на веревке: любовь по-армянски



Автор сценария и режиссер Мария Саакян (по идее Аревик Аванесян)



Это история двух соседок – их побед и поражений на любовном фронте, зависти, ревности и в конце концов – женской солидарности, – рассказанная через диалог вывешиваемого ими для сушки белья.



ЛЮСИ (26) – девушка свободная, снимает сама себе квартиру в многоэтажном доме, работает freelance и позволяет себе многое из того, что в армянском псевдотрадиционном обществе традиционно подвергается осуждению.



В одно прекрасное воскресенье в богатый частный дом напротив, выполнив пышный ритуал армянской свадьбы, на золотом Бентли привозят невесту. ЖЕНИХ лыс, упитан и как минимум вдвое старше супруги.



Окна Люси выходят прямиком на двор и балкон частного дома и когда на следующее утро гордая свекровь вывешивает на всеобщее обозрение на бельевых веревках белую простыню с кровавым пятном посередине, Люси чуть не под стол падает от смеха, и под ее фотографией в инстаграме только ленивый не оттачивает свое остроумие.



Мария Саакян Фото: Woman.ru

Мария Саакян Фото: Woman.ru