MaxMonitor Ratings: ЕС упоминался втрое больше, чем ЕАЭС

Ереван/Медиамакс/. Армения является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а на этой неделе Национальное собрание ратифицировало подписанное с Европейским союзом (ЕС) Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (СВРП).

Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки медиа MaxMonitor представляет картину освещения ЕАЭС и ЕС в армянском медиаполе.

По итогам мониторинга 130 информационных сайтов в марте 2018 года ЕС упоминался почти втрое больше, чем ЕАЭС.



Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний.

Специалисты MaxMonitor анализируют публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют положительные, нейтральные и негативные упоминания.

Данные за март 2018 года доступны в нижеприведенной таблице.



Из таблицы видно, что количество негативных упоминаний ЕАЭС вдвое превышает число негативных упоминаний ЕС. Следует отметить, что для анализа отбирались только связанные с Арменией публикации.

Система Maxmonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.