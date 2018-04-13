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MaxMonitor Ratings: ЕС упоминался втрое больше, чем ЕАЭС


Фото: REUTERS


Ереван/Медиамакс/. Армения является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а на этой неделе Национальное собрание ратифицировало подписанное с Европейским союзом (ЕС) Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (СВРП).

Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки медиа MaxMonitor представляет картину освещения ЕАЭС и ЕС в армянском медиаполе. 

 

По итогам мониторинга 130 информационных сайтов в марте 2018 года ЕС упоминался почти втрое больше, чем ЕАЭС.


Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний.

 

Специалисты MaxMonitor анализируют публикации 13 новостных сайтов  (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют положительные, нейтральные и негативные упоминания. 

 

Данные за март 2018 года доступны в нижеприведенной таблице.


Из таблицы видно, что количество негативных упоминаний ЕАЭС вдвое превышает число негативных упоминаний ЕС. Следует отметить, что для анализа отбирались только связанные с Арменией публикации. 

 

Система Maxmonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства. 

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