На НТВ выходит сериал «Посольство» Виктора Согомоняна

Ереван /Медиамакс/. Сегодня вечером на российском телеканале НТВ состоится премьера сериала «Посольство», продюсером и автором идеи которого является доктор политических наук, руководитель офиса второго президента Армении Виктор Согомонян.

««Посольство» - прежде всего политическая драма. Политические новости за прошедшие несколько лет стали доминирующими в ежедневно потребляемой нами информации. При этом не только не наблюдается отторжения этой информации со стороны потребителей, но и существуют признаки повышения интереса к мировой политике и к ее действующим лицам», - рассказал Виктор Согомонян в интервью изданию Teleprogramma.



