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На НТВ выходит сериал «Посольство» Виктора Согомоняна



Ереван /Медиамакс/. Сегодня вечером на российском телеканале НТВ состоится премьера сериала «Посольство», продюсером и автором идеи которого является доктор политических наук, руководитель офиса второго президента Армении Виктор Согомонян.

««Посольство» - прежде всего политическая драма. Политические новости за прошедшие несколько лет стали доминирующими в ежедневно потребляемой нами информации. При этом не только не наблюдается отторжения этой информации со стороны потребителей, но и существуют признаки повышения интереса к мировой политике и к ее действующим лицам», - рассказал Виктор Согомонян в интервью изданию Teleprogramma.

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«Уверен, что шумный успех ряда политических сериалов последних лет, таких, например, как «Карточный домик», обусловлен еще и этим фактором. Так что, во-первых, хотелось вписаться в этот очень популярный тренд. Во-вторых, было искреннее желание продемонстрировать важность работы дипломатов, невидимой обычным обывателям. Наконец, в-третьих, в личном плане сериал стал хорошей возможностью экранизировать свои знания о политике и внешнеполитических процессах. Очень надеюсь, что в результате получился интересный фильм и он понравится зрителю», - сказал Виктор Согомонян.

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