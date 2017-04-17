Шаген Мегрян: Война для спасения своих, а не убийства чужих

В начале 90-х Михаил Шевелев был специальным корреспондентом газеты «Московские новости» и часто бывал в Закавказье. В одну из поездок он познакомился с армянским командиром Шагеном Мегряном. Накануне годовщины смерти Шагена Мегряна Медиамакс предложил Михаилу Шевелеву вспомнить ту командировку.



Шаген Мегрян



Родился 2 января 1952 года в селе Гюлистан Шаумяновсского района Азербайджанской СССР. После окончания школы учился на факультете экономики Ереванского государственного университета. После окончания университета вернулся в Гюлистан, работал экономистом, первым секретарем ЛКСМ района. В 1981-1988 гг. был директором консервного завода, с 1988 по 1991 гг. начальником управления агропромышенности, в 1991-1992 гг. – руководителем Шаумяновского района.



С лета 1991 года - командир Сил самообороны Шаумянского района. Был депутатом Верховного Совета НКР.



Во время оккупации Шаумяновского района вмести со своими бойцами обеспечил безопасное отступление мирного населения через Мровдагский хребет в Мартакертский район.



Шаген Мегрян вмести с 20 бойцами остался в Шаумяне для ведения партизанской войны. 11 марта 1993 года приказом министра обороны Армении Вазгена Манукяна на базе шаумянского партизанского отряда был создан отряд особого назначения под командованием Шагена Мегряна.



Погиб 17 апреля 1993 года в сбитом вертолете. В 2014 году Шагену Мегряну был посмертно присвоено звание «Герой Арцаха».



***



Мы познакомились с Шагеном Мегряном зимой 1991-го. В Советском еще Союзе. Я был корреспондентом газеты «Московские новости». А кем станет он, зависело от меня. То есть, в репортаже, за которым я приехал тогда в Шаумяновск, мне предстояло его как-то назвать, каким-то образом описать его роль. Задача оказалась непростая.



При всех наступивших к тому времени свободах это все-таки был еще Советский Союз и советская печать со всеми ее штампами и ограничениями. Не было и быть не могло никакой войны между Арменией и Азербайджаном – допускалась только уклончивая формулировка «события в Нагорном Карабахе и вокруг него». И никаких полевых командиров незаконных вооруженных формирований (а уж тем более ополченцев, партизан или повстанцев) тоже не существовало. Пришлось действовать описательно: «… человек, пользующийся сейчас в Шаумяновском районе непререкаемым авторитетом» - в таком статусе фигурировал Шаген Мегрян в опубликованном тексте. Ни о каком интервью с ним не могло быть и речи - я был счастлив, что удалось отстоять одну короткую цитату.



Шаген Мегрян Фото: Акоп Погосян