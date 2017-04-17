Шаген Мегрян: Война для спасения своих, а не убийства чужих

В начале 90-х Михаил Шевелев был специальным корреспондентом газеты «Московские новости» и часто бывал в Закавказье. В одну из поездок он познакомился с армянским командиром Шагеном Мегряном. Накануне годовщины смерти Шагена Мегряна Медиамакс предложил Михаилу Шевелеву вспомнить ту командировку.
Шаген Мегрян
Родился 2 января 1952 года в селе Гюлистан Шаумяновсского района Азербайджанской СССР. После окончания школы учился на факультете экономики Ереванского государственного университета. После окончания университета вернулся в Гюлистан, работал экономистом, первым секретарем ЛКСМ района. В 1981-1988 гг. был директором консервного завода, с 1988 по 1991 гг. начальником управления агропромышенности, в 1991-1992 гг. – руководителем Шаумяновского района.
С лета 1991 года - командир Сил самообороны Шаумянского района. Был депутатом Верховного Совета НКР.
Во время оккупации Шаумяновского района вмести со своими бойцами обеспечил безопасное отступление мирного населения через Мровдагский хребет в Мартакертский район.
Шаген Мегрян вмести с 20 бойцами остался в Шаумяне для ведения партизанской войны. 11 марта 1993 года приказом министра обороны Армении Вазгена Манукяна на базе шаумянского партизанского отряда был создан отряд особого назначения под командованием Шагена Мегряна.
Погиб 17 апреля 1993 года в сбитом вертолете. В 2014 году Шагену Мегряну был посмертно присвоено звание «Герой Арцаха».
***
Мы познакомились с Шагеном Мегряном зимой 1991-го. В Советском еще Союзе. Я был корреспондентом газеты «Московские новости». А кем станет он, зависело от меня. То есть, в репортаже, за которым я приехал тогда в Шаумяновск, мне предстояло его как-то назвать, каким-то образом описать его роль. Задача оказалась непростая.
При всех наступивших к тому времени свободах это все-таки был еще Советский Союз и советская печать со всеми ее штампами и ограничениями. Не было и быть не могло никакой войны между Арменией и Азербайджаном – допускалась только уклончивая формулировка «события в Нагорном Карабахе и вокруг него». И никаких полевых командиров незаконных вооруженных формирований (а уж тем более ополченцев, партизан или повстанцев) тоже не существовало. Пришлось действовать описательно: «… человек, пользующийся сейчас в Шаумяновском районе непререкаемым авторитетом» - в таком статусе фигурировал Шаген Мегрян в опубликованном тексте. Ни о каком интервью с ним не могло быть и речи - я был счастлив, что удалось отстоять одну короткую цитату.
Фото: Акоп Погосян
Потом были другие постсоветские войны и другие командиры. Среди них попадались разные люди. Но ни разу больше я не встречал человека, который относился бы к войне так просто, как Шаген Мегрян. Война была для него работой, которую он не искал и не любил. Но которую кроме него сделать было некому, это он знал. А любая работа должна быть сделана хорошо – это было отношение к делу не добросовестного советского начальника, а крестьянина, который жив только своим трудом, и надеяться ему больше не на кого.
В нем не было ни фанатизма, ни хищнического азарта. Он понимал войну не как убийство чужих, а как спасение своих. Если ради этой цели надо убивать – значит, надо. Если можно не убивать – то и слава богу.
Гордость за хорошо сделанную работу в нем была. И романтизм. Шаген Мегрян искренне верил в то, что он воюет не только за сохранение жизней армян. Но и за то, чтобы они жили в другом государстве – не просто для них безопасном, но честном и справедливом для всех.
Фото: Акоп Погосян
Когда Шаген Мегрян погиб, я слышал множество разных версий произошедшего, от простых и очевидных до сложных, конспирологических. Обвиняли и чужих, и своих. Сейчас, когда прошло двадцать с лишним лет, самым важным, на мой взгляд вопросом, стал другой: доживи Шаген до нынешних времен, понравилось бы ему то, что он увидел?
Мне кажется – вряд ли. Не создано еще государства, в котором таким, как Шаген Мегрян, хватило бы справедливости.
Он был человек твердый, но не жестокий. Целеустремленный, но не циничный. Амбициозный, но не безумный. Таких на любой войне убивают первыми.
Та единственная цитата из наших разговоров, которую удалось сохранить в репортаже для «Московских новостей», звучала так: «За эту землю стоит бороться и умереть». Немного пафосно сейчас звучит? Это вы просто Шагена Мегряна не знали. Он в это верил.
Михаил Шевелев (Москва)
***
Шаумяновский район - война по просьбам трудящихся?
Московские Новости
3 февраля 1991 года
14 января 1991 года Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР принял решение: объединить два соседних района республики - Шаумяновский и Касум-Исмайловский. Оба района расположены рядом с Нагорно-Карабахской автономной областью. В Шаумяновском проживает около двадцати тысяч человек, из которых 82 проц. составляют армяне; пятидесятичное население Касум-Исмайловского состоит в основном из азербайджанцев.
Даты предыстории
25 ИЮЛЯ 1989 года сессия Шаумяновского районного Совета обратилась к Верховному Совету Азербайджана с просьбой о включении района в состав НКАО. 1 августа Баку ответил отказом. 15 января 1990 года в Шаумяновской районе объявлено чрезвычайное положение, введенное одновременно в НКАО и прилегающих к ней районах.
29 августа 1990 года бюро ЦК компартии Азербайджана приостановило деятельность Шаумяновского райкома и исключило из КПСС его первого секретаря Владимира Агаджаняна за национализм и сепаратизм.
2 сентября Азеринформ распространил информацию, в которой ставилась под сомнение необходимость существования Шаумяновского района как административной единицы.
28 сентября Президиум ВС Азербайджана отменил на территории района выборы в республиканский и местные Советы, приостановил деятельность существовавших Советов и передал их полномочия временному организационному бюро, которое подчиняется непосредственно республиканским властям.
Район разделен негласной, но строго соблюдаемой границей. Четыре азербайджанских села, расположенные на окраине района, снабжаются из Азербайджана. Шаумяновск и армянские села прервали отношения с республикой. Отсутствует телефонная, почтовая, телеграфная связь, не приходят газеты. Мало кто рискует ехать до Степанакерта мимо азербайджанских сел. Круглосуточное патрулирование сел и ферм добровольцами стало уже образом жизни. Проехать через "чужое" село можно только в сопровождении солдат, иначе в лучшем случае попадешь в заложники. По данным военных, в районе бродит масса оружия - от охотничьих ружей до градобойных пушек, и есть люди, умеющие им пользоваться.
Раз в день, если позволяет погода, прилетает вертолет из Еревана (пилоты, летающие в Шаумяновск, отказываются расставаться с выданным им в свое время оружием). Главная валюта - бензин, масло, солярка. То мизерное количество, которое удается с невероятным трудом достать, распределяется по каплям. К севшему вертолету люди рвутся с канистрами за керосином для ламп, поскольку электричество отключается регулярно. Дома отапливаются "буржуйками" и самодельными электрообогревателями: мазута нет совсем. Очень плохо с лекарствами. Из шестидесяти восьми положенных по штату врачей работают шестеро. Очередь за хлебом в Шаумяновске с 7 утра, а к половине девятого торговля заканчивается. В достатке - вино, которое некуда вывозить местному винзаводу. Гипсовый рудник, самое крупное предприятие района, закрыт: его продукцию отправляли раньше через железнодорожную станцию Герань в Касум-Исмайловском районе.
Остались без зарплаты те, кто прежде получал ее от республиканских организаций. Но о деньгах вспоминают здесь в последнюю очередь, все разговоры - о близкой войне.
Война начнется, думаю, как только республиканские власти возьмутся осуществлять решение о слиянии двух районов. Как жить, если милиция, прокуратура и суд будут находиться в Касум-Исмайлове? Кто будет руководить районом? Кто будет распределять деньги, строй материалы, квартиры? Но это аргументы, которыми убеждают только московского журналиста. Армяне в Шаумяновском районе не сомневаются: подчиниться указу, значит покинуть эту землю. "За эту землю стоит бороться и умереть", - выразил общее настроение Шаген Мегрян, человек, пользующийся сейчас в Шаумяновском районе непререкаемым авторитетом.
В новом районе, который должен называться Гераньбойским, армяне окажутся в меньшинстве. Они убеждены, что им не простят сегодняшнего противостояния и рано или поздно заставят продать свои дома азербайджанцам или туркам-месхетинцам, которым разрешено селиться в этих местах. Но и об этом в Шаумяновске думают во вторую очередь. Ближайшая перспектива страшнее: если войска уйдут в новый райцентр, смелее станут действовать базирующиеся в азербайджанских селах отряды милиционеров, называющие себя омоновцами. Одно такое подразделение, контролирующее аэропорт в Степанакерте, 22 января задержало и отправило в Баку народных депутатов РСФСР, которые приехали для изучения обстановки в НКАО. В обращении Верховного Совета Азербайджанской ССР к населению Шаумяновского района говорится: "Сложившееся напряженное положение в районе, критическое состояние экономики, а также многочисленные просьбы и ходатайства его жителей вынудили руководство Азербайджанской ССР с учетом осуществляемых мер по структурной перестойке экономики, финансовому оздоровлению, фактической экономической и географической взаимосвязи объединить Шаумяновский и Касум-Исмайловкий районы". Республика имеет право менять границы районов на своей территории. Но надо ли пользоваться этим правом тогда, когда такой шаг приведет к кровопролитию?
Неизбежные вооруженные столкновения в Шаумяновском районе обязательно отзовутся в НКАО и других местах на территории Азербайджана и Армении. Верховный Совет Армении уже заявил, что он "предпримет все необходимые шаги для обеспечения безопасности жизни и имущества армянского населения этого района".
"Я боюсь 5 февраля", - сказал полковник Николай Черновол, комендант Шаумяновского района чрезвычайного положения. В этот день открывается сессия Верховного Совета Азербайджана, на утверждение которого выносится решение о присоединении Шаумяновского района.
Михаил Шевелев, спецкор «МН»
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.