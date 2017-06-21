«Возвращение» Григора Нарекаци в Россию

Несколько лет назад в жизни москвички Юлианны Паракшиевой (Айрапетян) настал сложный период: было много испытаний, казалось, что выхода нет.



Одноклассницы отправили из Еревана поэму Григора Нарекаци «Книга скорбных песнопений». Верили, что поможет. Самым сложным было первое мгновение – убедить себя взять в руки казавшегося сложным и непонятным «Нарека».



«Тебе остается просто открыть книгу. Когда открываешь и начинаешь читать, чувствуешь силу, мощь»,- говорит Юлианна.



Юлианны Паракшиева Фото: Из архива Ю. Паракшиевой

Фото: Из архива Ю. Паракшиевой

Фото: Из архива Ю. Паракшиевой