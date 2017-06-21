«Возвращение» Григора Нарекаци в Россию

Несколько лет назад в жизни москвички Юлианны Паракшиевой (Айрапетян) настал сложный период: было много испытаний, казалось, что выхода нет.
Одноклассницы отправили из Еревана поэму Григора Нарекаци «Книга скорбных песнопений». Верили, что поможет. Самым сложным было первое мгновение – убедить себя взять в руки казавшегося сложным и непонятным «Нарека».
«Тебе остается просто открыть книгу. Когда открываешь и начинаешь читать, чувствуешь силу, мощь»,- говорит Юлианна.
Фото: Из архива Ю. Паракшиевой
После «знакомства» с Нарекаци она решила, что должна рассказать о книге и другим людям. Стала искать пути – как рассказать, чтобы люди не пугались, не избегали чтения. Решила представить основные линии поэмы с помощью современного искусства: темы греха и несовершенства, сомнений и двойственности человека, людские пороки, страсти, заблуждения, необходимость стать лучше, чище.
Вместе с группой единомышленников во главе с куратором Людмилой Кирсановой они разработали концепцию выставки, собрали армянских и русских художников.
При организации выставки инициаторы встали перед новыми проблемами, решение которых стало частью общей идеи. Российские участники были вынуждены знакомиться с «Книгой скорбных песнопений» в электронном виде, так как не могли найти печатное издание на русском. Решили параллельно с выставкой организовать публикацию книги.
Фото: Из архива Ю. Паракшиевой
Самым сложным был поиск средств на осуществление идеи. Направленные в различные фонды письма оставались без ответа. Для большей наглядности решили подготовить видеоролики, в которых известные люди, а также все желающие читают избранные отрывки поэмы на русском или армянском.
«Мы решили организовать съемки под открытым небом. С одной стороны, это символизирует единение человека с природой, с другой - показывает, что, несмотря на наличие домов, зданий, стен, человек беззащитен. В ежедневной суматохе жизни человек останавливается, чтобы поговорить с Богом, обращаясь к помощи Нарекаци».
Фото: Из архива Ю. Паракшиевой
Инициативу поддержал проживающий в России бизнесмен и меценат Артур Джанибекян. Начали искать подходящее для выставки помещение в Москве. Один из музеев тянул с ответом, другой отвечал, что свободного выставочного зала нет, третий признавался, что идея хороша, но они стараются дистанцироваться от национальных и религиозных тем. Искали далеко, а нашли близко. Свою поддержку предложил посол Армении в России Вардан Тоганян. Посольство, расположенное в имении Лазаревых, имеет пристройку, которая, оказывается, была именно тем помещением, что искали организаторы выставки.
Сейчас инициатива имеет три компонента: выставка, видеоролики и публикация поэмы Нарекаци «Книга скорбных песнопений». Последние два будут завершены в этом году.
Русскоязычный перевод Наума Гребнева будет переиздан тысячным тиражом. Весь тираж подарят Армянской церкви – Российской епархии и Эчмиадзину, а также Матенадарану. Для видеороликов и информации будет создан сайт. Юлианна говорит, что их цель – познакомить как можно больше людей с Нарекаци:
Фото: Из архива Ю. Паракшиевой
«Цель проста - чтобы человек не боялся открывать эту книгу. Быть человеком и стремиться познавать верховное - это путь каждого. Словօ Нарекаци освещает этот путь».
Лусине Гарибян
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