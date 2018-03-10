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В апреле в Амракице откроется «библиотека мечты»


Фото: Арусик Зейналян

Фото: Арусик Зейналян

Фото: Арусик Зейналян

Фото: Арусик Зейналян

Фото: Арусик Зейналян

Фото: Арусик Зейналян

Фото: Арусик Зейналян

Фото: Арусик Зейналян

Фото: Арусик Зейналян

Фото: Арусик Зейналян

Фото: Арусик Зейналян


Не так давно мы рассказывали о селе Амракиц и работающей в местной школе учительнице Арусик Зейналян, которая вместе с архитектором Айком Залибекяном решила создать библиотеку, «которая станет для детей местом, где они узнают себя, поверят в себя и перестанут бояться самых невероятных мечт».

Узнав, что строительство библиотеки подходит к концу, мы решили поговорить с Арусик и узнать последние новости.

Выяснилось, что 2018 год начался для библиотеки приятными книжными сюрпризами.

«Частные книжные «пожертвования» приходят от родных, друзей и незнакомых людей, преодолевают тысячи километров, чтобы попасть на полки нашей библиотеки и потом - в руки наших школьников», - рассказывает Арусик.

Фото: Арусик Зейналян


«19 февраля, в День дарения книг, к нам пришли с неожиданными подарками от премьер-министра Армении Карена Карапетяна: два больших пакета с энциклопедиями, детскими и приключенческими книгами, армянской классикой. «Ого, вот ТАКИЕ книги я тоже читать хочу!» -  воскликнула одна из учениц 8-го класса, перебирая в руках подарки. И эти слова хочется записать и отправить дарителю в качестве лучшего знака благодарности за такой жест», - признается Арусик Зейналян.

Фото: Арусик Зейналян


Для библиотеки особенным было и 2 марта. Этот день Арусик провела в издательском доме «Зангак», где выбирала книги со своими хорошими друзьями, профессорами Американского Университета Армении Мими Зарукян и Хильдой Григорян. Мими и Хильда недавно потеряли близких людей и хотели сохранить память о них в чем-то большом и светлом. Так они решили подарить книги библиотеке села Амракиц.

Фото: Арусик Зейналян


После нашей публикации мы получили немало откликов от людей, которые спрашивают: как передать книги библиотеке и как определиться с теми, которые нужнее всего?

Мы попросили Арусик составить краткую «инструкцию» для потенциальных дарителей.

Вот она:

1) Пожалуйста, проверьте «список книг нашей мечты» (будьте внимательны, так как он постоянно пополняется и обновляется).

2) Выберите книгу, которую хочется вам подарить, купите/возьмите со своей полки (если она в хорошем состоянии), подпишите ее, если хотите, и главное - отметьте ее желтым цветом в списке книг, а в графе «статус» напишите свое имя и по желанию контактные данные.

3) Найдите нас в Facebook (Amrakits School Library), чтобы  договориться о передаче книги, или зайдите на почту и отправьте ее по адресу: 1907, Армения, Лорийская область, село Амракиц, 2-я улица, дом 12, средняя школа с. Амракиц.

Фото: Арусик Зейналян


«Выбрав книги, мы сидели и наклеивали именные стикеры на каждую из них, и это было самое настоящее волшебство, - продолжает вспоминать Арусик 2 марта. - И вот такими хочется видеть своих учеников и всех вокруг: смелыми, создающими  и придающими смысл всему в своей жизни, а никак не ноющими об обстоятельствах судьбы, которые якобы изменить нельзя. Наша библиотека самим своим существованием учит обратному: возможно все, когда горишь мечтой и не жалеешь на нее сил».

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