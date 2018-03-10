В апреле в Амракице откроется «библиотека мечты»

Не так давно мы рассказывали о селе Амракиц и работающей в местной школе учительнице Арусик Зейналян, которая вместе с архитектором Айком Залибекяном решила создать библиотеку, «которая станет для детей местом, где они узнают себя, поверят в себя и перестанут бояться самых невероятных мечт».



Узнав, что строительство библиотеки подходит к концу, мы решили поговорить с Арусик и узнать последние новости.



Выяснилось, что 2018 год начался для библиотеки приятными книжными сюрпризами.



«Частные книжные «пожертвования» приходят от родных, друзей и незнакомых людей, преодолевают тысячи километров, чтобы попасть на полки нашей библиотеки и потом - в руки наших школьников», - рассказывает Арусик.



Фото: Арусик Зейналян

Фото: Арусик Зейналян

Фото: Арусик Зейналян