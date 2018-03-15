Дом за пределами слов и рамок

Медиамакс и колледж UWC Dilijan начинают совместный проект, в рамках которого будут представлять истории студентов из разных стран о Дилижане и жизни в Армении.



Люсия, Испания, UWC Дилижан ’16



Люсия - одна из студенток первого поколения UWC Дилижана. После окончания учебы в мае 2016 года она поступила в University College of London (UCL). Люсия продолжает активно участвовать в жизни колледжа: она помогает в становлении ассоциации выпускников UWC Дилижана, а летом 2017 года вернулась в Дилижан на двухмесячную стажировку. Также она активный член армянского сообщества в UCL – оно является связующим звеном между студенческой жизнью в университете и армянской культурой, языком и обществом.



Я все еще помню свою первую встречу с Дилижаном. Смешиваясь с волнением, смятением и эмоциями, беспорядок в моей голове гармонировал с беспокойством извилистой дороги. Выезжая из туннеля в долину, я чувствовала, будто падаю с неба сквозь вечнозеленое облако деревьев. Дилижан казался неподдельным Эдемом, скрытым среди бесконечного океана гор.



В то время, как мне еще только предстояло разгадать загадку, невозможно было предсказать, что это чужое место сможет приобрести бесценное значение, как каждый из его углов прочно займет неизменное место в моем сердце.



Теплота позднего лета приветствовала нас безоблачным синим небом и постоянным солнечным светом, сопровождая наши первые шаги в Дилижане. Медленно, нерешительно, мы научились наслаждаться видом на город из амфитеатра, с удовольствием грызть семечки в зеленой беседке у реки, красотой дневных прогулок по старому парку аттракционов, настолько спокойному, что он порой напоминал забытую всеми съемочную площадку.



Фото: UWC Dilijan College