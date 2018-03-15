Дом за пределами слов и рамок

Медиамакс и колледж UWC Dilijan начинают совместный проект, в рамках которого будут представлять истории студентов из разных стран о Дилижане и жизни в Армении.
Люсия, Испания, UWC Дилижан ’16
Люсия - одна из студенток первого поколения UWC Дилижана. После окончания учебы в мае 2016 года она поступила в University College of London (UCL). Люсия продолжает активно участвовать в жизни колледжа: она помогает в становлении ассоциации выпускников UWC Дилижана, а летом 2017 года вернулась в Дилижан на двухмесячную стажировку. Также она активный член армянского сообщества в UCL – оно является связующим звеном между студенческой жизнью в университете и армянской культурой, языком и обществом.
Я все еще помню свою первую встречу с Дилижаном. Смешиваясь с волнением, смятением и эмоциями, беспорядок в моей голове гармонировал с беспокойством извилистой дороги. Выезжая из туннеля в долину, я чувствовала, будто падаю с неба сквозь вечнозеленое облако деревьев. Дилижан казался неподдельным Эдемом, скрытым среди бесконечного океана гор.
В то время, как мне еще только предстояло разгадать загадку, невозможно было предсказать, что это чужое место сможет приобрести бесценное значение, как каждый из его углов прочно займет неизменное место в моем сердце.
Теплота позднего лета приветствовала нас безоблачным синим небом и постоянным солнечным светом, сопровождая наши первые шаги в Дилижане. Медленно, нерешительно, мы научились наслаждаться видом на город из амфитеатра, с удовольствием грызть семечки в зеленой беседке у реки, красотой дневных прогулок по старому парку аттракционов, настолько спокойному, что он порой напоминал забытую всеми съемочную площадку.
Фото: UWC Dilijan College
Не торопясь, мы учились ценить гармоничный звук реки, нашу мелодию на два года, мягкое щебетание птиц утром, внезапные летние штормы, мощь грома, вибрирующего в долине, и скромную красоту последовавшей за ним радуги. Охваченные лесом, на полпути к горному склону, мы были очарованы солнечным светом, отражающимся на деревьях. Глядя вперед, за горные вершины на горизонт, на улицы и здания ниже, мы были в восторге от того, что должно было стать нашим домом на следующие два года.
К удивлению, осень была периодом расцвета. Проснувшись однажды, окружающие нас горные склоны испытывали неослабевающий взрыв яркой охры, ярко-желтого, интенсивного бордового, мерцающего оранжевого, пылкого коричневого цвета, как палитра эксцентричного и нерешительного художника. Постепенное падение листьев сопровождалось растущей уверенностью в наших шагах и растущей смелостью исследовать наше окружение. Мы начали уходить с главных улиц, наслаждаться тем, чтобы уйти от мира, пить чай с сушеными абрикосами на вершине кладбища, нас начали увлекать незапланированные походы по лесу с целью наткнуться на многовековые монастыри и захватывающие дух виды. Застенчивое любопытство жителей Дилижана превратилось в приветливые улыбки, а наши застенчивые взгляды - в обычные приветствия. По мере того, как иностранное стало знакомым, по мере того как погода становилась все холоднее, наши сердца стали теплее, когда в Дилижане мы начали по-настоящему чувствовать себя как дома.
Однажды ночью, глядя на небо, мы заметили серебряный дождь из снежинок: наконец наступил долгожданный снегопад. На следующее утро, открыв занавески, мы увидели сказочный пейзаж: белое, пушистое одеяло снега покрыло наши горы, закрыло крыши, замаскировало деревья, делая отдаленные вершины похожими на обледенелые свадебные торты. Когда наши глаза были полузакрыты из-за резкого отражения солнца на льду, было трудно поверить, что мы действительно жили в этой стране чудес. Зима в Дилижане научила нас ценить прекрасные зимние дни, когда студеная погода компенсируются ярким синим небом, которое все еще вытаскивало нас на улицу. Серые небеса и мрачные дни заставили нас открыть утешительный мурабба-чай и теплую гату, а ленивые прогулки по реке заменились быстрыми прогулками, дабы избежать скользких ледяных тарелок. У зимы был характерный сапфировый блеск; волшебная утешительная атмосфера, которая приблизила нас к нашему окружению через связь, которая выдержала бы температуру выше и ниже нуля.
Фото: UWC Dilijan College
Весна тихо пришла в форме робких зеленых пятен на наших длинных белых горах, застенчивых цветков и возвращения щебетания птиц. Весна стала закрытием цикла и началом нового, медленно вернув нам густой зеленый лес, который, хотя и был чужим год назад, теперь стал молчаливым свидетелем. Свидетелем всех незаменимых моментов, необыкновенного опыта, уникальных дружеских отношений, слез радости и горя, неконтролируемого смеха, несравнимого саморазвития, к которым Дилижан по-разному привел нас всех в наш первый год.
Исключительная привязанность, которую я имею к Дилижану, к каждому из его малопонятных углов и недостижимым горным вершинам, сложно выразить словами. Я помню, как каждый вечер на закате солнце сидело на вершине горы, последние лучи нежно целовали крыши, розовый оттенок купал наш скрытый драгоценный камень на дне долины и казался действительно благословленным. День за днем я пыталась уловить этот кадр, но ни один снимок не смог его захватить. Фотографии не могли передать не только великолепный пейзаж, но и те уникальные впечатления, которые Дилижан приносит каждому человеку, которому посчастливилось быть охваченным его многолетними, но постоянно меняющимися, торжественно красивыми горами. Будь то день или целая жизнь, Дилижан обладает неописуемой магией и, однажды под своим заклинанием, навсегда заставляет тебя чувствовать себя как дома.
Перевод с английского: Диана, Россия, UWC Дилижан ’19
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