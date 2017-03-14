Турция запретила въезд голландским дипломатам

Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Анкара считает нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов, а также вводит временный запрет на въезд голландских дипломатов.

Как передает Reuters, правительство Турции рекомендовало парламенту страны приостановить основные соглашения между Анкарой и Амстердамом, устанавливающие «дружеские отношения».



Нуман Куртулмуш назвал действия Амстердама «коллапсом Европы» и уточнил, что Анкара прекращает действие всех соглашений с ЕС, направленных на урегулирование миграционного кризиса.



15 марта между Турцией и Нидерландами начался дипломатический конфликт. Власти королевства отказали турецкому населению страны в проведении митинга в поддержку конституционной реформы, выслали министра по делам семьи и социальной политики и не впустили главу МИД Мевлюта Чавушоглу.