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Турция запретила въезд голландским дипломатам


Фото: REUTERS


Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Анкара считает нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов, а также вводит временный запрет на въезд голландских дипломатов.

Как передает Reuters, правительство Турции рекомендовало парламенту страны приостановить основные соглашения между Анкарой и Амстердамом, устанавливающие «дружеские отношения».

Нуман Куртулмуш назвал действия Амстердама «коллапсом Европы» и уточнил, что Анкара прекращает действие всех соглашений с ЕС, направленных на урегулирование миграционного кризиса.

15 марта между Турцией и Нидерландами начался дипломатический конфликт. Власти королевства отказали турецкому населению страны в проведении митинга в поддержку конституционной реформы, выслали министра по делам семьи и социальной политики и не впустили главу МИД Мевлюта Чавушоглу.

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