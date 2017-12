Սերժ Թանգյանը՝ SOAD-ի նոր ալբոմի եւ վերնագրերն ատելու մասին

System of a Down ռոք-խմբի երգիչ Սերժ Թանգյանը հարցազրույց է տվել Rolling Stone պարբերականին, որում խոսել է իր ստեղծագործական կյանքի, ինչպես նաեւ SOAD-ներկայի եւ ապագայի մասին: Մեդիամաքսն առանձնացրել է հարցազրույցի որոշ ուշագրավ հատվածներ:



System of a Down-ի նոր ալբոմի մասին



Մենք քննարկել ենք նոր ալբոմի հարցը եւ երգեր ենք փորձել, բայց դեռ չենք եկել հստակ որոշման, թե ինչպես ամեն ինչ կազմակերպել, որպեսզի կարողանանք առաջ շարժվել:



Խմբի ներսում հարաբերությունների մասին



Երբ մարդիկ նոր ձայնագրություն չեն տեսնում, նրանք մեր հարաբերությունների մասին ամենավատ ենթադրություններն են անում: Բայց ճշմարտությունն այն է, որ մենք, ըստ էության, ավելի լավ ընկերներ ենք դարձել: Բոլորի հետ իմ ընկերությունն հիմա ավելի լավն է, քան նախկինում էր: Բայց, երբեմն, միասին ձայնագրություն անելը եւ ստեղծագործական արդյունքի շուրջ մոտեցումները տարբեր են չորս տարբեր մարդկանց գլխում: Միշտ չէ, որ հնարավոր է միավորվել դրանք: Բարեբախտաբար, թե դժբախտաբար, ինչպես էլ կոչեք, դա է ճշմարտությունը:



Վերնագրերի մասին



Բոլորը վերնագրեր են փնտրում: Ես ատում եմ դա: Ատում եմ, երբ ինչ-որ բան են վերցնում եւ պարզապես առաջնորդվում դրանով: Առանց ճշտելու մի վերցրեք հարցազրույց, որն արվել է 5 ամիս առաջ եւ թարգմանվել է ռուսերենից:



Սերժ Թանգյանը Լուսանկարը` Shayan Asgharnia

Գրելու եւ կարդալու մասին