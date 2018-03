Օսկարի «հայկական դեմքը»`Սարոյան, Թամիրով, Շեր եւ ուրիշներ

Ասում են, իբր Հոլիվուդում հայերի առաջխաղացումն ինչ-որ մի չգրված օրենքով սահմանափակված է: Թե ինչ պատճառներով է այդպես, եւ ինչքանով է դա համապատասխանում իրականությանը, ոչ ոք հստակ չգիտի: Բայց փաստ է, որ, ի տարբերություն ամերիկյան իրականության շատ ոլորտների, հայերն այստեղ այդքան էլ ակնառու հաջողությունների չեն հասել։ Սակայն սա միայն առաջին հայացքից: Պարզվում է՝ մեր հայրենակիցներից շատերն են իրենց ձեռքում պահել բաղձալի ոսկեձույլ արձանիկը, շատերն էլ թեկնածու են եղել: 2018թ. մարտի 4-ին կայանալիք 90-րդ՝ հոբելյանական Օսկար մրցանակաբաշխությանն ընդառաջ մենք փորձել ենք ի մի բերել ծագումով բոլոր այն հայերին, որոնք երբեւէ առնչվել են կինոարվեստի ամերիկյան ակադեմիայի ամենամյա ազգային մրցանակին:



Ռուբեն Մամուլյան



Առաջին հայը, որը զգալի հաջողությունների հասավ Հոլիվուդում, թերեւս Ռուբեն Մամուլյանն էր: Հենց նրանով էլ սկսվում է Օսկարի հայկական պատմությունը: 1931 թվականին էկրան բարձրացավ «Դոկտոր Ջեքիլը եւ միստր Հայդը» սարսափ ֆիլմը, որն առաջադրվեց Օսկարի միանգամից երեք անվանակարգում՝ լավագույն դերասան, բեմադրություն եւ սցենար:



Ռուբեն Մամուլյանը (կենտրոնում) «Դոկտոր Ջեքիլը եւ միստր Հայդը» ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ Լուսանկարը` The Red List

Ռուբեն Մամուլյանը (կենտրոնում) «Բեքի Շարփ» ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ Լուսանկարը` The Red List

Ակիմ Թամիրով

Ակիմ Թամիրովը

Ակիմ Թամիրովը

Վիլյամ Սարոյան

Վիլյամ Սարոյանը Լուսանկարը` Getty Images

Այրին Շարաֆ

Էլիզաբեթ Թեյլորը՝ Շարաֆի պատրաստած զգեստով՝«Կլեոպատրա» ֆիլմում

Ռեյ Աղայան

Ռեյ Աղայանը 2008 թվականին Լուսանկարը` Chris Pizzello/Associated Press

Միշել Լեգրան

Միշել Լեգրանը (աջից երկրորդը) իր Օսկարներից մեկի հետ Լուսանկարը` Alt Film Guide

Շեր

Շերը 1984 թվականին Լուսանկարը` Today in Pop

Արա Չեքմայան, Գլեն Ֆարր եւ ուրիշներ

Ատոմ Էգոյան

Ջուլիանա Մուրը, Ատոմ Էգոյանը եւ Ամանդա Սեյֆրիդը Chloe ֆիլմի նկարահանումներին Լուսանկարը` IMDB

Սթիվեն Զաիլյան

Սթիվեն Զաիլյանը

Մեր օրեր

