10 советов по повышению КПД или просьба к армянским предпринимателям

Пока я писала эту колонку, мне позвонил менеджер по продажам картона. Минута из трехминутного разговора была посвящена гофротаре. Поняв, что мы пока небольшой клиент, собеседник перекинулся на свой пчеловодческий опыт, рассказал о желании его возобновить, постарался углубиться в оздоровительный эффект пчел, но я начала заканчивать разговор. Менеджер Артур не сдавался: спросил, сколько у нас ульев, уточнил, раз я русская, то где родилась и почему не говорю по-армянски. Пришлось вежливо прервать разговор, попросив прислать контакты по смс, чтобы мы с ним связались, когда возникнет необходимость в картонной таре.



За полтора года работы в Ереване у меня сформировался список просьб к местным предпринимателям. Чтобы нам было комфортно и эффективно работать вместе.



1. Реагируйте на письма. Если вам отправили запрос о цене, оказании услуги, etc, не звоните с предложением, приехать и поговорить на месте. Соберитесь, выпейте кофе и ответьте на письмо. Худший вариант, конечно, это когда письмо вообще остается без ответа.



2.Думайте на ход вперед, а не в рамках сиюминутной выгоды. Если перед вами русские, это не значит, то бюджет можно повышать до бесконечности. Понимая, что вы меня обманываете, я эту цену проверю в 5 минут и вам об этом сообщу, вы будете чувствовать себя глупо и истерзанно.



3. Не звоните с вопросом «когда вы сделаете предоплату?» через три часа после первой встречи, на которой мы договорились, что вы сделаете предложение по цене, и мы обсудим. Ваша дальнейшая реакция: на просьбу, все-таки, прислать цену и вариант договора, обидеться и ничего не сделать.



4. Если вы хотите мне предложить услуги консалтинга, не отвечайте на вопрос о ваших клиентах и кейсах «не считаю серьезным представлять отчет о нашей деятельности». И уж тем более не надо обижаться и сообщать «я пришла с предложением, я ушла». Возьмите за труд подготовиться, если хотите продать услуги клиенту.



5. Пользуйтесь смс и мессенджерами. Это нормальный способ коммуникации, он позволяет сэкономить время и ответить по существу. Если вы работаете в продажах или пиаре, не стоит говорить, что вы принципиально не пользуетесь вышеперечисленными средствами и предпочитаете звонки. Я тогда предпочту работать с кем-то еще.



6. Не отвечайте на вопрос об оплате «как только, так сразу». Мы же вам товар отгружаем тогда, когда вы просите, а не так, как вы отвечаете. Есть формулировки, более подходящие для этого случая, попробуйте поиграть вариантами.



7. Если вы армянин из России с маленькой розничной сетью и большим воображением, не надо хитрить и пытаться использовать опыт и знания потенциальных партнёров в своих интересах. Первый раз это может и пройдет, дальше вы запутаетесь в аргументации, будете плавать в причинно-следственных связях, а потом сдуетесь, и это будет смешно.



8. Не стоит обижаться, если предварительный разговор не привел к заключению контракта, тем более, говорить, что вы «уже все закупили/ произвели/ запаковали сразу после нашей встречи, потому что мы договорились». Если мы договорились, тогда у нас есть контракт. Если его нет, значит, мы пока не договорились.



9. Когда вам объявили закупочную цену, не спрашивайте «а вы больше не дадите?». Нет, не дам.



10. Ну, и классика – не звоните потенциальному заказчику в пятницу после 21.00, потому что потом вы расстраиваетесь, что вам не отвечают, и возобновляете телефонный обстрел в субботу еще до утреннего кофе.



Кстати, Артур свои контакты по смс так и не прислал. Будем заказывать картонную тару у старого поставщика.



Мария Соболева – основатель бренда B’arev Honey.



Высказанные в колонке мысли принадлежат автору и могут не совпадать с точкой зрения Медиамакс.