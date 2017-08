Перенося «армяноцентризм» в Ереван

По мере взросления каждый человек пытается найти себя и свое место в глобальном мире. Многие жизненные состояния мы выбираем относительно быстро и просто: любимые предметы в школе, направление специальности в университете, вид спорта, любимую кухню, стиль одежды и т.д. Однако мы сталкиваемся с серьезными проблемами, связанными с анализом, осмыслением и пониманием своего «я».



В восьмом классе средней школы я начал серьезно интересоваться историей, узнав, что в моем роду было четыре доктора исторических наук и один академик. Наверное, я внушил себе, что заниматься изучением истории – это и мое предназначение. Может быть, это было своего рода защитным механизмом, благодаря которому единственный этнический армянин в классе мог абстрагироваться от сложных межэтнических взаимоотношений в конце 90-х – начале 2000-х гг. Уже на столь раннем этапе жизни я, сам того полностью не осознавая, понял, что мне нужно знать в десять раз больше, чтобы получить положительную оценку, которая остальным давалась гораздо проще.



Я всегда принципиально и последовательно следовал своему курсу, продолжая изучать историю, политологию и международные отношения. Если в школе мне нужно было быть лучшим, чтобы защищать свои интересы, то в университет я шел с пониманием необходимости сделать что-то для Армении, которую я никогда не видел. С первого курса я формировал себя как носителя армянского цивилизационного кода, и меня крайне возмущали соотечественники, старающиеся стереть этот код в себе.



Я, как и многие армяне современного поколения, воспитывался на рассказах о Великой Армении, об операции «Немезис», о Монте Мелконяне и Кирке Керкоряне. Мы взрослели, осмысливая путь этих людей, пытаясь найти свои цивилизационные ориентиры. Занимаясь американистикой, защитив диссертацию и попав в различные российские и американские издания, я четко разделил свою жизнь на личную и профессиональную.



Будучи разделенными и упорядоченными де-юре, эти два направления моей жизни находились в тесной связке де-факто. Я хотел стать профессионалом в своем деле, чтобы это помогло достичь личной цели – стать полезным элементом армянской нации. Часто я сталкивался с мнением, что избавление от всех армянских производных из жизни помогает состояться и добиться серьезных успехов. Однако я не понимал, о каких серьезных успехах говорят эти люди. Может быть, о финансовом благополучии? Или речь шла о карьерном успехе? Не знаю ответа на этот вопрос, так как общение с такими людьми сразу прерывалось. Я исхожу из философии, что духовное существование превыше материального, которое должно быть инструментом для достижения возвышенных целей. Моя идея – это желание видеть сильной и успешной страну моих предков, где жили и творили великие люди, оставившие грандиозное наследие всему человечеству. Я четко знаю, что я, будучи армянином, являюсь одним из наследников этого цивилизационного богатства, рядом с которым меркнет все остальное.



Полученное наследство – это не только дар, но и обязательство. Я считаю, что одна из главных задач моего существования в этом мире – это защита, укрепление и преумножение глобального армянского наследия. Чтобы преуспеть в решении этой задачи, я каждый день прогрессирую, пытаясь стать лучше. Осознание важности миссии армянской нации требует глобального взгляда и подходов. Ограниченность мышления и зацикленность на себе – это непозволительная роскошь. Именно широта познаний помогает понять глобальные процессы. Без этого мы не сможем найти свое место в этом мире и закрепиться в качестве важного цивилизационного субъекта. Миссия «The Armenian Interest» - аналитического центра, открытого в Ереване, заключается в объединении людей и идей вокруг армянских интересов. Иными словами, именно «армяноцентризм» - лояльность и преданность армянской нации -лежит в фундаменте деятельности нового центра. Однако мы проводим четкие грани между понятиями «преданность» и «слепая вера». Я глубоко убежден, что армянский народ не сможет двигаться вперед без объективного понимания современных мирополитических процессов.



Конечно, достичь объективности сложно, но к ней нужно стремиться. Те народы и страны, которые смогли найти ответы на фундаментальные вопросы, сумели прорвать барьеры неудач и провалов. Сегодня мы не обладаем природными ресурсами и благоприятным географическим положением, чтобы заявить о своих правах. Однако у нас есть нечто большее – огромный интеллектуальный капитал, разбросанный по всему миру. Каждый успешный армянин – это составляющее, с помощью которого мы можем собрать свою интеллектуальную атомную бомбу. Представьте себе, каким мощным инструментом влияния обладают нации, представители которых оставили великое наследие по всему миру. Лично у меня нет никаких сомнений в том, что мы именно такая нация. Одной из важнейших задач нашего центра является объединение армянского интеллектуального капитала по всему миру. Труднодостижимо? Безусловно. Однако мы должны сделать первые шаги в этом направлении, если хотим понять, кто мы и где наше место в современном мире.



Как научно-аналитический центр, мы также осознаем важность вовлечения ведущих интеллектуалов различных стран в армянский мир. Сотрудничая с учеными и экспертами, работающими в крупнейших университетах и передовых мозговых центрах, мы создаем мост взаимопонимания и взаимовосприятия между армянским миром и внешней средой. Для решения этой важной задачи мы будем использовать уже имеющийся накопленный капитал наших экспертов в виде обширных связей и возможностей. Иными словами, мы должны на более высоком качественном аналитическом уровне открыть Армению для мира и мир для Армении.



Помимо этого, одним из основных приоритетов нашей работы является подготовка нового поколения аналитиков в Армении, способных продолжить и развивать центр «The Armenian Interest». Наши эксперты уже имеют определенный авторитет в различных направлениях современной аналитической мысли. Было бы крайне недальновидным не передать эти знания и опыт студентам, магистрантам, аспирантам и молодым ученым – будущей элите нашей страны. Уже сейчас мы проводим бесплатные лекции, семинары и тренинги по направлению «Основы аналитической деятельности». Я убежден, что мы должны оставить после себя работающую «армяноцентричную систему», которая будет защищать интересы армянской нации в научно-аналитическом мире.



Арег Галстян – кандидат исторических наук, постоянный автор/эксперт журналов The National Interest, Forbes, The Hill и The American Thinker. Высказанные в колонке мысли принадлежат автору и могут не совпадать с точкой зрения Медиамакс.