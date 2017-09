Как превратить общину в диаспору?

Прошел очередной Всеармянский форум, который активно обсуждается в экспертной среде и широкой общественности. Одни считают, что подобные мероприятия важны, так как представители Армении и диаспоры имеют возможность обсудить актуальные проблемы армянского мира. Другие активно критикуют панармянский сбор из-за отсутствия конкретных практических результатов. Третьим просто достаточно того, что на этот форум приезжают известные политики, экономисты, бизнесмены, спортсмены и деятели искусства армянского происхождения со всего мира. Бессмысленно выяснять, кто прав, а кто заблуждается, так как каждая из сторон вооружена собственными аргументами. В рамках данной статьи хотелось бы рассмотреть одну из формул решения важной проблемы – трансформации общины в диаспору.



Главным затруднением является неверное понимание таких феноменов, как община, диаспора и лобби. Мы привыкли смешивать все эти понятия, но каждый из этих институтов уникален и обладает определенными свойствами. Община – это представители конкретной этнической группы, проживающие за пределами страны-происхождения. Представители общины, как правило, объединены вокруг языковых, культурно-традиционных и религиозных элементов. Лоббизм – это организационная модель, посредством которой различные группы продвигают свои интересы. Диаспора – это более сложный институт. Александр де Конде – один из ведущих исследователей института диаспоры и лоббизма – считает, что диаспора представляет собой высший этап развития этнической группы, осознанно выводящей на первый план «историческую память», вокруг которой строится единый политический институт.



Осознавая существующие различия, приходится констатировать, что армянский мир сохраняется в режиме «общины». Для перехода в состояние политической диаспоры необходимо решить ряд важных задач. Первая заключается в выработке избирательных механизмов на уровне отдельных общин для создания легитимных институтов. Так, общины в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Глендейле и Фресно формируют электронные списки армянских избирателей в своих городах. Каждый этнический армянин, желающий стать потенциальным избирателем, добровольно предоставляет данные для регистрации и делает электоральный взнос. Необходимость подобной оплаты обусловлена рядом причин. Во-первых, до выборов следует допускать людей мотивированных и сознательных, которые подкрепляют свои намерения конкретным финансовым участием. Во-вторых, именно из электоральных взносов будет формироваться бюджет центрального избирательного штаба.



Центральный штаб (ЦБ) устанавливает регламент (включая цензы и категории для кандидатов) с учетом количественных и качественных особенностей территориальной единицы и общины. Кандидаты разрабатывают свои программы, формируют штабы и проводят избирательные кампании. В итоге победитель гонки становится легитимным представителем армянской общины Лос-Анджелеса в условном «Совете армянских общин штата Калифорния». Аналогичным образом проходят выборы в других общинах по всей стране. Следующий шаг – формирование «Альянса Армянских общин Америки» (ААОА). Организации штатов, созданные на первом этапе, направляют по одному кандидату в ААОА. При этом каждая структура на уровне штата осуществляет ежегодный взнос, образующий бюджет всеармянского общинного института Америки.



На последнем уровне ААОА определяет своего делегата в условную «Международную Армянскую Ассамблею» (МАА) – главный орган сконструированной диаспоры, в котором будут заседать легитимно избранные деятели, говорящие от имени сотен тысяч этнических армян. С целью недопущения установления авторитарного правления устанавливается строгое ограничение на пребывание одного делегата в организации: один срок в течение 4 лет без права на повторное возвращение. Достаточно строгими должны быть правила финансирования. Для всех страновых организаций устанавливается единый взнос вне зависимости от размеров страны и численности общины. Подобная система позволит минимизировать риск доминирования какой-либо конкретной общины. Структура МАА, а также ее цели и задачи определяются правлением организации при непосредственном участии Республики Армения.



Подобный орган является не прихотью, а велением времени. Нынешние руководители общинных структур по всему миру не представляют интересы большинства. Но самое опасное – они не обладают стратегическим планированием. По сути, большая часть организаций по всему миру тратит наследство, полученное от основателей первых крупных структур. В погоне за призрачными целями «элитарная часть» не сумела понять историческую ценность армянской государственности и забыла о необходимости воспитания нового поколения руководителей, политиков, экономистов и лоббистов по всему миру. Иными словами, интеллектуальный потенциал был пущен на самотек и вряд ли будет в будущем работать на благо армянского мира. В подобных реалиях нет смысла рассуждать о решении глобальных задач. Сегодня необходимо начать делать то, что должно было быть сделано еще вчера.



Арег Галстян – кандидат исторических наук, постоянный автор/эксперт журналов The National Interest, Forbes, The Hill и The American Thinker. Высказанные в колонке мысли принадлежат автору и могут не совпадать с точкой зрения Медиамакс.