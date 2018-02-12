Иллюзия Четвертой Республики

На прошлой неделе Армен Саргсян заявил, что предпочел быть стать не четвертым президентом Третьей Республики, а первым президентом Четвертой Республики. Неплохой каламбур, учитывая, что цифры всегда обладают магической силой. Но не спешим ли мы провозглашать Четвертую Республику?



Формально, если делать точкой отсчета Конституцию, новая версия которой полноценно вступит в силу в апреле, наверное, можно называть страну Четвертой Республикой. Спустя еще месяц будем праздновать 100-летие Первой Республики. Красивый символизм. Но боюсь, что между двумя этими символами мы упустим самое важное: какое государство мы пытаемся построить?



Костан Зарьян в своем романе «Корабль на горе» описывает то, что происходило с нами, когда Первая Республика катилась к закату и должна была уступить свое место Советской Армении, которую мы, по сути, не называем Второй Республикой. Корабль Зарьяна так и не достиг вершины горы. На протяжении десятилетий он оставался в мыслях и сердцах людей и вновь появился на горизонте 30 лет назад, когда началось Карабахское движение.



Корабль почти достиг вершины, когда в 1994 году мы отпраздновали первую за долгие столетия победу. Однако с тех пор утекло много воды, корабль снова остался на полпути, а потом и вовсе исчез из поля зрения. Многие люди, которые совместными усилиями могли довести корабль до вершины, покинули страну.



В политике крайне важен символизм. Но когда реальное политическое содержание хромает или отсутствует, сами символы становятся содержанием, делая политический процесс иллюзией.



Не спешим ли мы осуществить «плавный переход» от Третьей Республики к Четвертой? Неужели нам кажется, что совершив его, мы освободимся от груза всех ошибок, допущенных в Третьей Республике?



Всегда приятно начинать с «чистого листа». Но государственное строительство - не спорт, где после провального сезона футбольная команда может объявить, что в следующем году непременно проявит свой потенциал.



Перед тем, как провозглашать Четвертую Республику, нам стоило бы проанализировать факторы успеха Первой, Второй и Третьей. И речь не об анализе исторических событий, а о людях. О тех, кто одержал победу в Сардарапате. О тех, кто отказался от обеспеченной жизни и приехал строить новую Армению. О тех, кто основал в Армении математическую школу, плоды которой мы пожинаем до сих пор и благодаря которой гордимся своей ИТ-сферой. О тех, кто освободил Шуши и вышел к Араксу.



Если мы говорим о Четвертой Республике и символах, то в основе нашего нового или обновленного государства должен быть человек, а не бесчестный чиновник – крупный или мелкий. Бесчестному чиновнику все равно, на которой по счету республике он наживается. Он не только не думает о том, чтобы видеть корабль на вершине горы, но и смеется в лицо всем тем, кто тащит этот корабль на своих плечах.



Нам пока следует оставаться в Третьей Республике и пытаться завершить если не все, то хотя бы ключевые дела. Повторюсь, в основе новой Армении должен быть человек, и мы, как члены общества, должны приложить большие усилия, чтобы наконец превратиться из личностей в граждан.



Ара Тадевосян - директор Медиамакс