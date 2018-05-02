Письмо в Кремль, фактическому руководителю РПА

Уважаемый Владимир Владимирович,



Признаюсь, никогда не был поклонником этого жанра, и с большим скептицизмом относился к письмам, которые писали Вам из Армении по разным поводом в последние годы. Но сложилось так, что сегодня я пишу Вам не как президенту Российской Федерации, а как к фактическому руководителю Республиканской партии Армении (РПА), обладающей большинством в парламенте.



Заранее скажу, что свое отношение к армяно-российским отношениям я подробно изложил в статье Безопасность vs будущее?, написанной в январе 2014 года, и попрошу Ваших помощников, у которых будет соблазн представить мое письмо как «антироссийское», ознакомиться и с ней.



Как Вы знаете, лидер РПА Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении 23 апреля, а несколько дней спустя партия сообщила, что занята поисками нового лидера. Первый вице-председатель партии Карен Карапетян, исполняющий ныне обязанности премьер-министра Армении, партией не руководит. Свидетельством этого стало то обстоятельство, что РПА не стала выдвигать его кандидатом в премьеры.



1 мая в парламенте Армении прошли многочасовые обсуждения кандидатуры кандидата на пост премьер-министра Никола Пашиняна, выдвинутого оппозиционной фракцией «Елк». За день до этого было достигнуто негласное соглашение о том, что РПА не будет препятствовать его избранию.



Но 1 мая многие представители РПА в своих выступлениях говорили, что избрание Пашиняна совершенно недопустимо, делая при этом прямые, косвенные и иные намеки на возглавляемую Вами страну. Не знаю, делали ли они это по собственной инициативе, или получили «совет» от Вас и Ваших помощников. В любом случае, хотите этого или нет, вчера именно Вы выступали в роли реального лидера РПА.



Раз так получилось, давайте будем честными и признаем, что Вы никогда полностью не доверяли лидеру РПА Сержу Саргсяну. Первый надлом в ваших отношениях случился после того, когда он спустя несколько месяцев после августовской войны 2008 года в Грузии вручил Орден Почета Михаилу Саакашвили. Многие знали об этом, но предпочитали не говорить публично. Как и то, что после истории с орденом Сержу Саргсяну было нелегко добиться встречи с Вами и как-то раз он ждал достаточно долго в Ново-Огарево, пока Вы не приняли его поздно вечером. Потом была известная история с Соглашением об Ассоциации с ЕС, когда Серж Саргсян за один день совершил разворот и заявил о желании Армении вступить в Евразийский союз.



Поверьте, что после обсуждений в парламенте 1 мая искренних сторонников укрепления армяно-российских отношений стало не больше, а меньше. Зато людей, задающихся вопросом о том, могла ли Россия с ее военно-космическими войсками не знать о готовящемся Азербайджаном нападении в апреле 2016 года, стало не меньше, а больше.



РПА в ее нынешнем виде нежизнеспособна, и даже Вы не сможете вдохнуть в нее новую жизнь. Это сможет сделать только сама партия, признав и пронализировав ошибки, избрав нового лидера и начав все с нуля. У Вас такое количество российских и глобальных забот, не тратьте свое время на РПА.



Уважаемый Владимир Владимирович,



Один из моих знакомых как-то сказал интересную фразу о том, что «армяне, наверное, единственный народ в мире, который любит русских иррационально». Давайте все вместе попытаемся сделать так, чтобы сохранить эту нотку в наших отношениях.



Ара Тадевосян - директор Медиамакс