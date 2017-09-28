5/10/15: Встреча ЛТП-АРФ, Трубников говорит о Карабахе, Саргсян - о коррупции в МО

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс запускает рубрику 5/10/15, которая будет каждую неделю представлять события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 25 СЕНТЯБРЯ-01 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА



«Вдохновение и надежды», которым было не суждено сбыться



Российский, американский и французский сопредседатели Минской группы ОБСЕ Вячеслав Трубников, Рудольф Перина и Хьюг Перне провели 26 сентября в Ереване встречу с президентом Армении Робертом Кочаряном.



Вячеслав Трубников и замгоссекретаря США Ричард Армитидж в 2001г. Фото: AP

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 25 СЕНТЯБРЯ-01 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА

Тер-Петросян и Саргсян

Встреча Тер-Петросяна с дашнаками

Встреча Гранта Маргаряна с Левоном Тер-Петросяном Фото: Фотолур

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 25 СЕНТЯБРЯ-01 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

Коррупция в минобороны

Serzh Sargsyan and Seyran Ohanian on September 26, 2012 Фото: пресс-служба президента

Арест Хачикяна