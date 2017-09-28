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5/10/15: Встреча ЛТП-АРФ, Трубников говорит о Карабахе, Саргсян - о коррупции в МО


Serzh Sargsyan and Seyran Ohanian on September 26, 2012
Serzh Sargsyan and Seyran Ohanian on September 26, 2012

Фото: пресс-служба президента

Встреча Гранта Маргаряна с Левоном Тер-Петросяном
Встреча Гранта Маргаряна с Левоном Тер-Петросяном

Фото: Фотолур

Вячеслав Трубников и замгоссекретаря США Ричард Армитидж в 2001г.
Вячеслав Трубников и замгоссекретаря США Ричард Армитидж в 2001г.

Фото: AP

Вазген Хачикян
Вазген Хачикян

Фото: Фотолур


Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс запускает рубрику 5/10/15, которая будет каждую неделю представлять события, происходившие в Армении, 5, 10  и 15 лет назад.

•    15 ЛЕТ НАЗАД: 25 СЕНТЯБРЯ-01 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА

«Вдохновение и надежды», которым было не суждено сбыться

Российский, американский и французский сопредседатели Минской группы ОБСЕ Вячеслав Трубников, Рудольф Перина и Хьюг Перне провели 26 сентября в Ереване встречу с президентом Армении Робертом Кочаряном.

Вячеслав Трубников и замгоссекретаря США Ричард Армитидж в 2001г. Вячеслав Трубников и замгоссекретаря США Ричард Армитидж в 2001г.

Фото: AP


«Нас вдохновляет и обнадеживает то, что сказал нам сегодня президент Армении», - говорил первый замминистра иностранных дел России Вячеслав Трубников. «Безусловно, предвыборная обстановка в Армении и Азербайджане накладывает свой отпечаток на темпы мирного процесса, но самое главное заключается в том, что мирный процесс продолжается. Недавняя встреча президентов Армении и Азербайджана в Садараке является очевидным подтверждением этого», - отмечал Трубников.

•    10 ЛЕТ НАЗАД: 25 СЕНТЯБРЯ-01 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА

Тер-Петросян и Саргсян

25 сентября президент Армении Роберт Кочарян заявил, что если экс-президент Левон Тер-Петросян решит участвовать в выборах 2008 года, «он станет рядовым оппозиционным деятелем со всеми вытекающими из этого последствиями».

В тот же день находящийся с визитом в Москве премьер-министр Армении Серж Саркисян заявил, что, скорее всего, примет участие в президентских выборах 2008 года.

Встреча Тер-Петросяна с дашнаками

29 сентября в Ереване прошла встреча представителя Бюро партии «Дашнакцутюн» Гранта Маргаряна с экс-президентом Армении Левоном Тер-Петросяном.

«Обсуждались вопросы, связанные с внутриполитической ситуацией в Армении и предстоящими президентскими выборами. Обе стороны заявили о важности проведения идеологических и политических дискуссий», - сообщила пресс-служба «Дашнакцутюн».
Встреча Гранта Маргаряна с Левоном Тер-Петросяном Встреча Гранта Маргаряна с Левоном Тер-Петросяном

Фото: Фотолур


Эта встреча стала первым публичным контактом Тер-Петросяна с «Дашнакцутюн» после 1994 года. В декабре 1994 года президент Армении обвинил «Дашнакцутюн» в создании террористической организации «Дро», что послужило поводом для ареста ряда лидеров партии и закрытия принадлежащих «Дашнакцутюн» средств массовой информации.

Грант Маргарян был назван лидером организации «Дро» и арестован. Нормальная деятельность «Дашнакцутюн» в Армении была восстановлена в 1998 году, после ухода в отставку Левона Тер-Петросяна.

•    5 ЛЕТ НАЗАД: 25 СЕНТЯБРЯ-01 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

Коррупция в минобороны

26 сентября президент Армении Серж Саргсян назвал «неприемлемыми» злоупотребления, допускаемые в процессе закупок для нужд министерства обороны, и подверг резкой критике лиц, демонстрирующих подобный подход.

На совещании в минобороны Армении руководитель Контрольной службы президента отметил, что в рассмотренных конкурсных пакетах много случаев, когда в тендерах участвуют одни и те же юридические лица. Есть случаи, когда действуют «универсальные» организации, продающие как продукты питания, так и автозапчасти, горюче-смазочные материалы и даже выполняющие строительные работы.

Следующая проблема, представленная на совещании, относилась к победившим в конкурсах и заключившим с МО Армении договора компаниям, связанным с определенными лицами.
 
«Плохо, что я не вижу в министерстве борьбы с подобными людьми. И министр обороны, и начальник Главного штаба должны быть внимательными, чтобы люди, борющиеся с подобными явлениями, не имели проблем в будущем», - говорил Серж Саргсян. 
Serzh Sargsyan and Seyran Ohanian on September 26, 2012 Serzh Sargsyan and Seyran Ohanian on September 26, 2012

Фото: пресс-служба президента


«Мы постараемся уделить внимание всем деталям и сделаем все, чтобы министерство обороны Армении было образцовым в деле выполнения закупок»,- говорил министр обороны Сейран Оганян.

Таким образом, о коррупционных явлениях руководству страны и минобороны было известно задолго до Апрельской войны 2016 года, однако после совещания ситуация фактически не изменилась.

Арест Хачикяна

28 сентября был задержан экс-глава Государственной службы социального обеспечения Армении Вазген Хачикян по подозрению в присвоении и растрате средств в особо крупных размерах.
Вазген Хачикян Вазген Хачикян

Фото: Фотолур


В 2016 году Вазген Хачикян обратился к президенту Армении за помилованием. Согласно сообщениям СМИ, он может быть помилован в ближайшее время.

Ара Тадевосян

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