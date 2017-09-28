5/10/15: Встреча ЛТП-АРФ, Трубников говорит о Карабахе, Саргсян - о коррупции в МО

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс запускает рубрику 5/10/15, которая будет каждую неделю представлять события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 25 СЕНТЯБРЯ-01 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА
«Вдохновение и надежды», которым было не суждено сбыться
Российский, американский и французский сопредседатели Минской группы ОБСЕ Вячеслав Трубников, Рудольф Перина и Хьюг Перне провели 26 сентября в Ереване встречу с президентом Армении Робертом Кочаряном.
Фото: AP
«Нас вдохновляет и обнадеживает то, что сказал нам сегодня президент Армении», - говорил первый замминистра иностранных дел России Вячеслав Трубников. «Безусловно, предвыборная обстановка в Армении и Азербайджане накладывает свой отпечаток на темпы мирного процесса, но самое главное заключается в том, что мирный процесс продолжается. Недавняя встреча президентов Армении и Азербайджана в Садараке является очевидным подтверждением этого», - отмечал Трубников.
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 25 СЕНТЯБРЯ-01 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА
Тер-Петросян и Саргсян
25 сентября президент Армении Роберт Кочарян заявил, что если экс-президент Левон Тер-Петросян решит участвовать в выборах 2008 года, «он станет рядовым оппозиционным деятелем со всеми вытекающими из этого последствиями».
В тот же день находящийся с визитом в Москве премьер-министр Армении Серж Саркисян заявил, что, скорее всего, примет участие в президентских выборах 2008 года.
Встреча Тер-Петросяна с дашнаками
29 сентября в Ереване прошла встреча представителя Бюро партии «Дашнакцутюн» Гранта Маргаряна с экс-президентом Армении Левоном Тер-Петросяном.
«Обсуждались вопросы, связанные с внутриполитической ситуацией в Армении и предстоящими президентскими выборами. Обе стороны заявили о важности проведения идеологических и политических дискуссий», - сообщила пресс-служба «Дашнакцутюн».
Фото: Фотолур
Эта встреча стала первым публичным контактом Тер-Петросяна с «Дашнакцутюн» после 1994 года. В декабре 1994 года президент Армении обвинил «Дашнакцутюн» в создании террористической организации «Дро», что послужило поводом для ареста ряда лидеров партии и закрытия принадлежащих «Дашнакцутюн» средств массовой информации.
Грант Маргарян был назван лидером организации «Дро» и арестован. Нормальная деятельность «Дашнакцутюн» в Армении была восстановлена в 1998 году, после ухода в отставку Левона Тер-Петросяна.
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 25 СЕНТЯБРЯ-01 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
Коррупция в минобороны
26 сентября президент Армении Серж Саргсян назвал «неприемлемыми» злоупотребления, допускаемые в процессе закупок для нужд министерства обороны, и подверг резкой критике лиц, демонстрирующих подобный подход.
На совещании в минобороны Армении руководитель Контрольной службы президента отметил, что в рассмотренных конкурсных пакетах много случаев, когда в тендерах участвуют одни и те же юридические лица. Есть случаи, когда действуют «универсальные» организации, продающие как продукты питания, так и автозапчасти, горюче-смазочные материалы и даже выполняющие строительные работы.
Следующая проблема, представленная на совещании, относилась к победившим в конкурсах и заключившим с МО Армении договора компаниям, связанным с определенными лицами.
«Плохо, что я не вижу в министерстве борьбы с подобными людьми. И министр обороны, и начальник Главного штаба должны быть внимательными, чтобы люди, борющиеся с подобными явлениями, не имели проблем в будущем», - говорил Серж Саргсян.
Фото: пресс-служба президента
«Мы постараемся уделить внимание всем деталям и сделаем все, чтобы министерство обороны Армении было образцовым в деле выполнения закупок»,- говорил министр обороны Сейран Оганян.
Таким образом, о коррупционных явлениях руководству страны и минобороны было известно задолго до Апрельской войны 2016 года, однако после совещания ситуация фактически не изменилась.
Арест Хачикяна
28 сентября был задержан экс-глава Государственной службы социального обеспечения Армении Вазген Хачикян по подозрению в присвоении и растрате средств в особо крупных размерах.
Фото: Фотолур
В 2016 году Вазген Хачикян обратился к президенту Армении за помилованием. Согласно сообщениям СМИ, он может быть помилован в ближайшее время.
Ара Тадевосян
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