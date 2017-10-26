5/10/15: Приглашение для России и возвращение Тер-Петросяна

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 23-29 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА
Приглашение России
Министр обороны Армении Серж Саргсян заявил 25 октября, что проведение в 2003 году в Армении учений Cooperative Best Effort в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира» не должно тревожить Россию.
Фото: Фотолур
«Российские военнослужащие могут принять непосредственное участие в этих учениях, во всяком случае, такое приглашение российскому военному руководству мы обязательно направим», - подчеркивал Серж Саргсян.
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 23-29 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА
Возвращение Тер-Петросяна
26 октября первый президент Армении, 62-летний Левон Тер-Петросян заявил, что примет участие в президентских выборах 2008 года.
Фото: Фотолур
Выступая на митинге на площади Свободы в Ереване, Левон Тер-Петросян выступил с резкой критикой действующих властей страны, которые, по его словам, «превратили Армению в государство-изгоя, в страну третьего мира».
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 23-29 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
Повестка Ассоциации
26 октября в Брюсселе состоялся очередной раунд переговоров Армения-ЕС о подписании Соглашения об Ассоциации, на котором стороны договорились начать
работу по формированию Повестки Ассоциации.
Фото: Фотолур
Стороны зафиксировали, что согласована основная часть вопросов будущего соглашения, касающихся целей и общих принципов, а также сотрудничества в сферах политического диалога, внешней политики и политики в области безопасности и юстиции.
Ара Тадевосян
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