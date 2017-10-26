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5/10/15: Приглашение для России и возвращение Тер-Петросяна


Левон Тер-Петросян выступает 26 октября 2007 года
Левон Тер-Петросян выступает 26 октября 2007 года

Фото: Фотолур

Серж Саргсян на открытии учений Cooperative Best Effort 2003
Серж Саргсян на открытии учений Cooperative Best Effort 2003

Фото: Фотолур

Главные переговорщики Армении и ЕС Зограб Мнацаканян и Гунар Виганд
Главные переговорщики Армении и ЕС Зограб Мнацаканян и Гунар Виганд

Фото: Фотолур


Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10  и 15 лет назад.

•    15 ЛЕТ НАЗАД: 23-29 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА

Приглашение России

Министр обороны Армении Серж Саргсян заявил 25 октября, что проведение в 2003 году в Армении учений Cooperative Best Effort в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира» не должно тревожить Россию.

Серж Саргсян на открытии учений Cooperative Best Effort 2003 Серж Саргсян на открытии учений Cooperative Best Effort 2003

Фото: Фотолур


«Российские военнослужащие могут принять непосредственное участие в этих учениях, во всяком случае, такое приглашение российскому военному руководству мы обязательно направим», - подчеркивал Серж Саргсян.

•    10 ЛЕТ НАЗАД: 23-29 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА

Возвращение Тер-Петросяна

26 октября первый президент Армении, 62-летний Левон Тер-Петросян заявил, что примет участие в президентских выборах 2008 года.
Левон Тер-Петросян выступает 26 октября 2007 года Левон Тер-Петросян выступает 26 октября 2007 года

Фото: Фотолур


Выступая на митинге на площади Свободы в Ереване, Левон Тер-Петросян выступил с резкой критикой действующих властей страны, которые, по его словам, «превратили Армению в государство-изгоя, в страну третьего мира».

•    5 ЛЕТ НАЗАД: 23-29 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

Повестка Ассоциации

26 октября в Брюсселе состоялся очередной раунд переговоров Армения-ЕС о подписании Соглашения об Ассоциации, на котором стороны договорились начать
работу по формированию Повестки Ассоциации.
Главные переговорщики Армении и ЕС Зограб Мнацаканян и Гунар Виганд Главные переговорщики Армении и ЕС Зограб Мнацаканян и Гунар Виганд

Фото: Фотолур


Стороны зафиксировали, что согласована основная часть вопросов будущего соглашения, касающихся целей и общих принципов, а также сотрудничества в сферах политического диалога, внешней политики и политики в области безопасности и юстиции.

Ара Тадевосян

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