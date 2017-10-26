5/10/15: Приглашение для России и возвращение Тер-Петросяна

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 23-29 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА



Приглашение России



Министр обороны Армении Серж Саргсян заявил 25 октября, что проведение в 2003 году в Армении учений Cooperative Best Effort в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира» не должно тревожить Россию.



Серж Саргсян на открытии учений Cooperative Best Effort 2003 Фото: Фотолур

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 23-29 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА

Левон Тер-Петросян выступает 26 октября 2007 года Фото: Фотолур

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 23-29 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА