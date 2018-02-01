5/10/15: Швиммер против Кочаряна, Саакашвили против «арменизации»

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 29 ЯНВАРЯ-4 ФЕВРАЛЯ 2003 ГОДА



Швиммер против Кочаряна



31 января генсек Совета Европы Вальтер Швиммер выразил сожаление в связи с высказыванием президента Армении Роберта Кочаряна об «этнической несовместимости армян и азербайджанцев».



Швиммер сказал, что «возвращение к темным страницам европейской истории никогда не будет удачной предвыборной стратегией».



«Европа, к которой принадлежат Армения и Азербайджан, начинается с признания европейского многообразия - будь оно этническим, культурным, религиозным или языковым», - заявил генсек Совета Европы.



Гейдар Алиев, Вальтер Швиммер и Роберт Кочарян в январе 2001 года Фото: REUTERS

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 29 ЯНВАРЯ-4 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА

Участники конференции планирования Фото: Медиамакс

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 29 ЯНВАРЯ-4 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА