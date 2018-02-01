5/10/15: Швиммер против Кочаряна, Саакашвили против «арменизации»

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 29 ЯНВАРЯ-4 ФЕВРАЛЯ 2003 ГОДА
Швиммер против Кочаряна
31 января генсек Совета Европы Вальтер Швиммер выразил сожаление в связи с высказыванием президента Армении Роберта Кочаряна об «этнической несовместимости армян и азербайджанцев».
Швиммер сказал, что «возвращение к темным страницам европейской истории никогда не будет удачной предвыборной стратегией».
«Европа, к которой принадлежат Армения и Азербайджан, начинается с признания европейского многообразия - будь оно этническим, культурным, религиозным или языковым», - заявил генсек Совета Европы.
Фото: REUTERS
Высказывание Кочаряна, которое критиковал Вальтер Швиммер, было сделано 16 января в Москве. Выступая в Дипломатической Академии МИД России, президент Армении заявил:
«Армянские погромы в Сумгаите и Баку, попытка массовой военной депортации армян из Карабаха в 1991-92 годах, говорит о невозможности проживания армян в Азербайджане вообще. Речь идет о какой-то этнической несовместимости. Об этом, конечно, неприятно говорить, но это факт. Нечто подобное наблюдалось и на Балканах. Этим мотивировано наше заявление о том, что Армения ответственна за безопасность населения Нагорного Карабаха. Народ, переживший геноцид, не может позволить его повторения. Такова реальность».
Бабуханян ранен
4 февраля председатель предвыборного штаба кандидата в президенты Армении Арама Карапетяна Айк Бабуханян получил ножевое ранение в ходе встречи с избирателями в Арташатском районе Армении.
Штаб Карапетяна выступил с заявлением о том, что «власти страны перешли к откровенному террору».
Президент Армении Роберт Кочарян выступил с заявлением в связи с инцидентом в Арташате и осудил попытки использования насилия в предвыборной борьбе.
«Подобный инцидент не делает нам чести, и мы никому не позволим ставить под сомнение решимость нашего народа строить цивилизованное, демократическое и толерантное общество», - говорилось в заявлении Кочаряна.
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 29 ЯНВАРЯ-4 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА
Подготовка к учениям НАТО
29 января в Ереване стартовала предварительная конференция планирования предстоящих осенью 2008 года в Армении командно-штабных и полевых учений Cooperative Longbow/Lancer 08 в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира».
Фото: Медиамакс
Выступая на открытии конференции, начальник Главного штаба Вооруженных сил Армении, генерал-полковник Сейран Оганян отметил, что «предстоящие в сентябре учения станут самыми крупными из когда-либо проводившихся НАТО на Южном Кавказе».
Сейран Оганян заявил, что Армения высоко оценивает роль НАТО как краеугольного камня обеспечения безопасности в Европе, а также усилия альянса по обеспечению стабильности в регионе Южного Кавказа.
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 29 ЯНВАРЯ-4 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
Покушение на Айрикяна
В ночь с 31 января на 1 февраля огнестрельное ранение в области плеча получил кандидат в президенты Армении Паруйр Айрикян.
Президент Армении Серж Саргсян заявил 1 февраля, что авторы покушения на Паруйра Айрикяна, «преследовали цель повлиять на нормальный ход избирательного процесса».
«Это преступление направлено не только против кандидата в президенты Айрикяна, не только против государственного деятеля, но и против нашей государственности»,- сказал Серж Саргсян.
Саакашвили против «арменизации»
Президент Грузии Михаил Саакашвили выступил 1 февраля против «арменизации» внешней политики своей страны.
«После смены власти в Грузии в результате парламентских выборов были сделаны значительные заявления нового правительства. Главным из них являлось заявление по «арменизации» внешней политики страны, в частности о том, что мы должны сохранять равную дистанцию с НАТО и Россией. Раньше это не было направлением внешней политики Грузии», - заявил Саакашвили.
Ара Тадевосян
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