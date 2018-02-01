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5/10/15: Швиммер против Кочаряна, Саакашвили против «арменизации»


Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
Участники конференции планирования
Участники конференции планирования

Фото: Медиамакс

Гейдар Алиев, Вальтер Швиммер и Роберт Кочарян в январе 2001 года
Гейдар Алиев, Вальтер Швиммер и Роберт Кочарян в январе 2001 года

Фото: REUTERS


Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10  и 15 лет назад.

•    15 ЛЕТ НАЗАД: 29 ЯНВАРЯ-4 ФЕВРАЛЯ 2003 ГОДА

Швиммер против Кочаряна

31 января генсек Совета Европы Вальтер Швиммер выразил сожаление в связи с высказыванием президента Армении Роберта Кочаряна об «этнической несовместимости армян и азербайджанцев».

Швиммер сказал, что «возвращение к темным страницам европейской истории никогда не будет удачной предвыборной стратегией».

«Европа, к которой принадлежат Армения и Азербайджан, начинается с признания европейского многообразия - будь оно этническим, культурным, религиозным или языковым», - заявил генсек Совета Европы.

Гейдар Алиев, Вальтер Швиммер и Роберт Кочарян в январе 2001 года Гейдар Алиев, Вальтер Швиммер и Роберт Кочарян в январе 2001 года

Фото: REUTERS


Высказывание Кочаряна, которое критиковал Вальтер Швиммер, было сделано 16 января в Москве. Выступая в Дипломатической Академии МИД России, президент Армении заявил:

«Армянские погромы в Сумгаите и Баку, попытка массовой военной депортации армян из Карабаха в 1991-92 годах, говорит о невозможности проживания армян в Азербайджане вообще. Речь идет о какой-то этнической несовместимости. Об этом, конечно, неприятно говорить, но это факт. Нечто подобное наблюдалось и на Балканах. Этим мотивировано наше заявление о том, что Армения ответственна за безопасность населения Нагорного Карабаха. Народ, переживший геноцид, не может позволить его повторения. Такова реальность».

Бабуханян ранен

4 февраля председатель предвыборного штаба кандидата в президенты Армении Арама Карапетяна Айк Бабуханян получил ножевое ранение в ходе встречи с избирателями в Арташатском районе Армении.

Штаб Карапетяна выступил с заявлением о том, что «власти страны перешли к откровенному террору».

Президент Армении Роберт Кочарян выступил с заявлением в связи с инцидентом в Арташате и осудил попытки использования насилия в предвыборной борьбе.

«Подобный инцидент не делает нам чести, и мы никому не позволим ставить под сомнение решимость нашего народа строить цивилизованное, демократическое и толерантное общество», - говорилось в заявлении Кочаряна.

•    10 ЛЕТ НАЗАД: 29 ЯНВАРЯ-4 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА

Подготовка к учениям НАТО

29 января в Ереване стартовала предварительная конференция планирования предстоящих осенью 2008 года в Армении командно-штабных и полевых учений Cooperative Longbow/Lancer 08 в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира».
Участники конференции планирования Участники конференции планирования

Фото: Медиамакс


Выступая на открытии конференции, начальник Главного штаба Вооруженных сил Армении, генерал-полковник Сейран Оганян отметил, что «предстоящие в сентябре учения станут самыми крупными из когда-либо проводившихся НАТО на Южном Кавказе».

Сейран Оганян заявил, что Армения высоко оценивает роль НАТО как краеугольного камня обеспечения безопасности в Европе, а также усилия альянса по обеспечению стабильности в регионе Южного Кавказа.

•    5 ЛЕТ НАЗАД:  29 ЯНВАРЯ-4 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА

Покушение на Айрикяна

В ночь с 31 января на 1 февраля огнестрельное ранение в области плеча получил кандидат в президенты Армении Паруйр Айрикян.

Президент Армении Серж Саргсян заявил 1 февраля, что авторы покушения на Паруйра Айрикяна, «преследовали цель повлиять на нормальный ход избирательного процесса».

«Это преступление направлено не только против кандидата в президенты Айрикяна, не только против государственного деятеля, но и против нашей государственности»,- сказал Серж Саргсян.

Саакашвили против «арменизации»

Президент Грузии Михаил Саакашвили выступил 1 февраля против «арменизации» внешней политики своей страны.
Михаил Саакашвили Михаил Саакашвили


«После смены власти в Грузии в результате парламентских выборов были сделаны значительные заявления нового правительства. Главным из них являлось заявление по «арменизации» внешней политики страны, в частности о том, что мы должны сохранять равную дистанцию с НАТО и Россией. Раньше это не было направлением внешней политики Грузии», -  заявил Саакашвили.

Ара Тадевосян

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