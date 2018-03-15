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5/10/15: «Без комплексов», МИД vs Брайза, «Шагая вперед в Армении»


Грета Саргсян
Грета Саргсян

Фото: Фотолур

Фото: Фотолур

Серж Саргсян и Артур Багдасарян в марте 2008 года
Серж Саргсян и Артур Багдасарян в марте 2008 года

Фото: Фотолур

Фото: Фотолур

Серж Саргсян и Мэтью Брайза в марте 2008 года
Серж Саргсян и Мэтью Брайза в марте 2008 года

Фото: Фотолур


Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10  и 15 лет назад.

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«Не буду закомплексованным президентом»

«Я никогда не был и не буду закомплексованным президентом», - заявил 12 марта в Ереване президент Армении Роберт Кочарян.

Выступая на брифинге, он сказал, что не хочет «увязывать разницу в оценках наблюдателей от СНГ и ОБСЕ с разницей в геополитических интересах».

«Есть вещи, которые касаются очень большой политики, и о которых лучше молчать. Так полезнее для страны. Но это вовсе не значит, что нам нечего сказать», - заявил Роберт Кочарян.

Арест Саргсяна

17 марта был арестован предприниматель Армен Саргсян - младший брат премьер-министра Вазгена Саргсяна, убитого террористами в октябре 1999 года в здании армянского парламента. Генпрокуратура назвала Армена Саргсяна главным заказчиком убийства председателя Совета Общественной телерадиокомпании Армении Тиграна Нагдаляна.

В тот же день мать предпринимателя - Грета Саргсян, начала сидячую забастовку у резиденции президента Армении.

«Мы будем продолжать сидячую забастовку до тех пор, пока власти не выпустят на свободу Армена, а также всех активистов оппозиции, арестованных перед вторым туром президентских выборов в Армении», - заявила Грета Саргсян.

Грета Саргсян Грета Саргсян

Фото: Фотолур


«Я расценивают арест Армена как попытку оказать политическое давление на моего третьего сына Арама, который является сегодня одним из лидеров оппозиции», - сказала Грета Саргсян. По ее словам, арест Армена Саргсяна «является продолжением теракта 27 октября 1999 года».

Предвыборный блок «Справедливость», созданный оппозиционными силами Армении для участия в предстоящих 25 мая парламентских выборах, выступил с заявлением, в котором говорилось, что «арестовав Армена Саргсяна, власти Армении предоставили очередные гарантии преступникам, осуществившим теракт в здании Национального Собрания Армении 27 октября 1999 года».

•    10 ЛЕТ НАЗАД: 12-18 МАРТА 2008 ГОДА

Почти санкции

Выступая 12 марта на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Палаты Представителей Конгресса, госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Соединенные Штаты приостановили реализацию ряда программ по оказанию помощи Армении из-за введенного в республике чрезвычайного положения.

Напомнив, что США оказывают Армении содействие в том числе в рамках программы «Вызовы тысячелетия», госсекретарь предупредила, что ее реализация также может пострадать в результате введенного чрезвычайного положения.

МИД Армении «потрясен»

Министерство иностранных дел Армении «потрясено» «произвольными» заявлениями заместителя помощника госсекретаря США Мэтью Брайзы, заявил 12 марта пресс-секретарь МИД Тигран Балаян.

В интервью агентству Assosiated Press Мэтью Брайза заявил, что реакция правительства Армении на беспорядки в столице 1-2 марта была «грубой и жестокой». Он также сказал, что США разочарованы арестами оппозиционных лидеров в Армении. «Разочаровывает не только то, что правительство ввело ограничения в отношении независимых СМИ и оставило в силе чрезвычайное положение, но и начало аресты оппозиционных лидеров», - заявил Мэтью Брайза.
Серж Саргсян и Мэтью Брайза в марте 2008 года Серж Саргсян и Мэтью Брайза в марте 2008 года

Фото: Фотолур


«Мы потрясены тем, что после посещения Еревана и получения информации из множества официальных и неофициальных источников заместитель помощника госсекретаря США мог сделать столь произвольные заявления», - сказал Тигран Балаян.

«Чувствуем вину за случившееся»

Премьер-министр Армении, избранный президент Серж Саргсян заявил 14 марта, что чувствует ответственность за события 1 марта.

По его словам, эти развития неоднократно прогнозировались в ходе предвыборной кампании, однако «нам не удалось пресечь их, и именно поэтому мы чувствуем вину за случившееся».

При этом глава правительства сказал, что «сегодня не время оценивать степень виновности каждого, а необходимо думать об устранении последствий массовых беспорядков».

В то же время, как отметил глава армянского правительства, есть люди, которых радует эта ситуация. «Есть сведения, что Левон Тер-Петросян 2 марта признавался в своих телефонных разговорах, что никогда еще так спокойно не спал», - сказал Серж Саргсян.

«Шагая вперед в Армении»

17 марта избранный президент Армении Серж Саргсян и лидер партии «Оринац еркир» Артур Багдасарян опубликовали совместную статью «Шагая вперед в Армении» (Moving Forward in Armenia) в газете The Washigton Post.

Они отметили в статье, что «мы были соперниками на президентских выборах, но объединились в своем желании положить конец кризисной ситуации и вернуть Армениию на правильный путь».
Серж Саргсян и Артур Багдасарян в марте 2008 года Серж Саргсян и Артур Багдасарян в марте 2008 года

Фото: Фотолур


«Нашим приоритетом является прозрачное правительство, и у нас есть четкая повестка, которую мы объявим.  Мы будем бороться с коррупцией. Мы не должны терять времени - у нас много работы. Несмотря на последние события, наша страна продолжает двигаться вперед. Международное сообшество выиграет от поддержки стабильного, прорачного и избранного правительства в Армении», - писали Серж Саргсян и Артур Багдасарян.

•    5 ЛЕТ НАЗАД:  12-18 МАРТА 2013 ГОДА

Иски отвергнуты

14 марта Конституционный суд Армении отверг иски бывших кандидатов в президенты Раффи Ованнисяна и Андриаса Гукасяна, оспаривающих официальные результаты президентских выборов.

Суд решил оставить в силе решение ЦИК Армении, согласно которому, по итогам выборов 18 февраля президентом Армении был избран Серж Саргсян. 

Ара Тадевосян

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