5/10/15: «Без комплексов», МИД vs Брайза, «Шагая вперед в Армении»

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 12-18 МАРТА 2003 ГОДА



«Не буду закомплексованным президентом»



«Я никогда не был и не буду закомплексованным президентом», - заявил 12 марта в Ереване президент Армении Роберт Кочарян.



Выступая на брифинге, он сказал, что не хочет «увязывать разницу в оценках наблюдателей от СНГ и ОБСЕ с разницей в геополитических интересах».



«Есть вещи, которые касаются очень большой политики, и о которых лучше молчать. Так полезнее для страны. Но это вовсе не значит, что нам нечего сказать», - заявил Роберт Кочарян.



Арест Саргсяна



17 марта был арестован предприниматель Армен Саргсян - младший брат премьер-министра Вазгена Саргсяна, убитого террористами в октябре 1999 года в здании армянского парламента. Генпрокуратура назвала Армена Саргсяна главным заказчиком убийства председателя Совета Общественной телерадиокомпании Армении Тиграна Нагдаляна.



В тот же день мать предпринимателя - Грета Саргсян, начала сидячую забастовку у резиденции президента Армении.



«Мы будем продолжать сидячую забастовку до тех пор, пока власти не выпустят на свободу Армена, а также всех активистов оппозиции, арестованных перед вторым туром президентских выборов в Армении», - заявила Грета Саргсян.



Грета Саргсян Фото: Фотолур

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 12-18 МАРТА 2008 ГОДА

Серж Саргсян и Мэтью Брайза в марте 2008 года Фото: Фотолур

Серж Саргсян и Артур Багдасарян в марте 2008 года Фото: Фотолур

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 12-18 МАРТА 2013 ГОДА