Виген Саргсян встретился с президентом Греции

Ереван/Медиамакс/. Президент Греции Прокопис Павлопулос принял сегодня в Афинах министра обороны Армении Вигена Саргсяна.

Министр обороны Армении поблагодарил за теплый прием и выразил готовность более углубить и активизировать основанные на прочном историческом фундаменте отношения двух дружественных стран.



В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся военного и военно-технического сотрудничества между Арменией и Грецией.



Министр обороны Армении, который находится в Греции с официальным визитом, встретился также с председателем комиссии по вопросам обороны и внешних отношений греческого парламента, а также посетил Национальный оборонный колледж Греции.



В колледже Виген Саргсян выступил с лекцией, представив приоритеты армяно-греческого военного и военно-технического сотрудничества, а также вызовы и угрозы региональной безопасности.