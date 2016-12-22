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Виген Саргсян встретился с президентом Греции


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван/Медиамакс/. Президент Греции Прокопис Павлопулос принял сегодня в Афинах министра обороны Армении Вигена Саргсяна.

Министр обороны Армении поблагодарил за теплый прием и выразил готовность более углубить и активизировать основанные на прочном историческом фундаменте отношения двух дружественных стран.

В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся военного и военно-технического сотрудничества между Арменией и Грецией.

Министр обороны Армении, который находится в Греции с официальным визитом, встретился также с председателем комиссии по вопросам обороны и внешних  отношений греческого парламента, а также посетил Национальный оборонный колледж Греции.

В колледже Виген Саргсян выступил с лекцией, представив приоритеты армяно-греческого военного и военно-технического сотрудничества, а также вызовы и угрозы региональной безопасности.

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