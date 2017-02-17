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От отравления угарным газом скончался солдат


Фото: Медиамакс


Ереван /Медиамакс/. На месте постоянной дислокации одной из центральных воинских частей Армии обороны НКР от отравления угарным газом скончался военнослужащий Гарегин Аргаманян (1997 года рождения).

В Армии обороны НКР отметили, что для выяснения подробностей инцидента проводится следствие.

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