От отравления угарным газом скончался солдат

Ереван /Медиамакс/. На месте постоянной дислокации одной из центральных воинских частей Армии обороны НКР от отравления угарным газом скончался военнослужащий Гарегин Аргаманян (1997 года рождения).
В Армии обороны НКР отметили, что для выяснения подробностей инцидента проводится следствие.
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