Отношения Армении с НАТО никогда не будут направлены против России, заявил министр

Ереван/Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян сказал, что отношения Армении с НАТО «никогда не будут направлено против интересов нашего стратегического союзничества с Россией».

«НАТО реализует целый ряд миротворческих операций, санкционированных ООН. Для Армении очень важно и полезно иметь знания и опыт участия в таких многонациональных миротворческих операциях.



Это помогает нам формировать, с одной стороны, свои собственные миротворческие способности, иметь контингент, прошедший боевое дежурство в разных реальных условиях, и при этом формировать более полную картину и понимание системы международного миротворчества, в том числе с учетом существующих в нашем регионе конфликтов. Поэтому, я думаю, тут больших секретов и сюрпризов ни для кого быть не должно.



Кроме того, у нас с НАТО есть индивидуальная программа партнерства. Эта программа нацелена в первую очередь на развитие систем демократического контроля над вооруженными силами, укрепление той составляющей, которая базируется на парламентских формах правления, как во многих странах-членах НАТО. Мы реализуем целый ряд проектов, которые содействуют укреплению наших вооруженных сил, и убежден, что интересам наших союзников это никак не претит», - сказал министр в интервью РИА Новости.