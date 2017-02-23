Виген Саргсян назвал недопустимыми попытки Баку дискредитировать ОБСЕ

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян принял сегодня спецпредсавителя австрийского председательства ОБСЕ по делам Южного Кавказа Гюнтера Бехлера.

Виген Саргсян сообщил, что Армения поддерживает приоритеты, объявленные австрийским председательством, которые направлены на урегулирование конфликтов, снижение напряженности и восстановление атмосферы доверия.



Министр отметил важность усилий, направленных на формирование механизмов международного расследования случаев нарушения режима прекращения огня. Он также подчеркнул, что необходимо осудить нарушение Азербайджаном всех международных обязательств по контролю вооружений.



Говоря о сложившейся вокруг ереванского офиса ОБСЕ ситуации, Виген Саргсян отметил значимость роли офиса и организации в содействии развитию демократических институтов, модернизации выборной системы и повышении уровня прав человека в Армении.



Министр назвал недопустимыми действия Азербайджана по прекращению работы офиса, дискредитации ОБСЕ и политике шантажа.



Представитель председательства ОБСЕ подтвердил необходимость активизации усилий организации, направленных на урегулирование карабахского конфликта и ослабление напряженности. Гюнтер Бехлер выразил надежду, что сложная ситуация вокруг ереванского офиса разрешится в соответствии с интересами Армении и ОБСЕ.