Учения российской авиации и ПВО начались в Армении

Ереван /Медиамакс/. На дислоцированной в Армении российской военной базе начались учения подразделений противовоздушной обороны (ПВО), истребительной и армейской авиации в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения.

В ходе учения будут разыграны тактические эпизоды по прикрытию военных объектов в пунктах постоянной дислокации, перехвату целей в условиях сложной воздушной и наземной обстановки.



В полевых условиях на полигонах «Камхуд» и «Алагяз» военнослужащие отработают порядок взаимодействия расчётов зенитно-ракетных комплексов по захвату и сопровождению воздушных целей.



Зенитчики выполнят электронные пуски по имитационным целям условного противника из числа истребительной и армейской авиации соединения.



В учениях принимают участие около 500 военнослужащих и более 100 единиц военной специальной техники, в том числе - зенитно-ракетные комплексы Бук-М1-2, С-300В, истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТ.