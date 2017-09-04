Министр обороны Армении отправился в Пекин

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян отправился сегодня с официальным визитом в Пекин.
Запланированы встречи министра с министром обороны и другими высокопоставленными лицами КНР, сообщает министерство обороны Армении.
Фото: Photolure
Запланированы встречи министра с министром обороны и другими высокопоставленными лицами КНР, сообщает министерство обороны Армении.
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