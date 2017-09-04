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Министр обороны Армении отправился в Пекин


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян отправился сегодня с официальным визитом в Пекин.

Запланированы встречи министра с министром обороны и другими высокопоставленными лицами КНР, сообщает министерство обороны Армении.

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