Армения разработает 7-летнюю программу модернизации армии

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян поручил разработать 7-летнюю программу модернизации армии на 2018-2025 гг.

Выступая сегодня на заседании, ознаменовавшем старт новой образовательной программы Национального исследовательского университета обороны МО, Серж Саргсян, в частности, сказал:



«Эту программу должны претворить в жизнь совместными усилиями мы все – я как верховный главнокомандующий, министр обороны, командный состав, наши военнослужащие и все общество.



Поручаю министру обороны в двухмесячный срок доложить о проделанной в этом направлении работе. После обсуждений и дополнений эта программа будет утверждена 28 января 2018 года – в День нашей армии.



На данном этапе программа должна стать одной из главных задач нашей страны, если не самой главной. Будучи уже боеспособной, через 7 лет наша армия должна достичь качественно нового, исключительного уровня.

