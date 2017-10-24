Армения разработает 7-летнюю программу модернизации армии

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян поручил разработать 7-летнюю программу модернизации армии на 2018-2025 гг.
Выступая сегодня на заседании, ознаменовавшем старт новой образовательной программы Национального исследовательского университета обороны МО, Серж Саргсян, в частности, сказал:
«Эту программу должны претворить в жизнь совместными усилиями мы все – я как верховный главнокомандующий, министр обороны, командный состав, наши военнослужащие и все общество.
Поручаю министру обороны в двухмесячный срок доложить о проделанной в этом направлении работе. После обсуждений и дополнений эта программа будет утверждена 28 января 2018 года – в День нашей армии.
На данном этапе программа должна стать одной из главных задач нашей страны, если не самой главной. Будучи уже боеспособной, через 7 лет наша армия должна достичь качественно нового, исключительного уровня.
Первое важное направление модернизации – это плавный переход к обусловленным конституционными реформами новым условиям системы управления вооруженными силами. Проект закона «Об обороне», который в эти дни обсуждается в Национальном Собрании, решает важный, но только один элемент вопроса – правовую формулировку. Затем понадобится доскональная работа, чтобы реализовать в правильном порядке практические шаги по разработке и внедрению законодательных актов.
Модернизация армии касается как уровня организованности, так и видов вооружения, социальных вопросов военнослужащих, то есть всего комплекса проблем, связанных с армией. Мы занимались этим всегда, но сейчас стоит задача ускорить эти процессы, обеспечив стремительное развитие. Мы должны двигаться прогрессирующими темпами»,- отметил президент.
«В бюджете на следующий год, как известно, предусмотрен резкий рост военных расходов. Однако рост не ограничится одним годом и будет носить продолжительный характер. Вы прекрасно знаете, что за последние несколько лет резко улучшились качество и количество наших вооружений. Эти работы будут носить продолжительный характер. Из года в год у нас будут новые и значительные достижения в этом направлении», - сказал Серж Саргсян.
Он отметил, что по проекту нового закона «О военной службе» планируется серьезно пересмотреть квартирный вопрос офицерского состава.
«Опыт показывает, что программа регистрации квартир, которая длилась годами, содержала многочисленные коррупционные риски, усложняла, а не решала вопросы, не оправдывает себя. Вместо нее можно перейти на программу выгодного ипотечного кредитования. Несмотря на то, что данная программа создает дополнительный финансовый груз для нашего бюджета, я поручил подробно изучить проблему и найти решение с целью ее реализации. И я почти уверен, что с 1 января мы уже сможем внедрить эту систему.
Мы также готовы найти серьезный источник софинансирования для тех наших офицеров, которые с целью формирования базы для обеспечения своей старости захотят присоединиться к накопительной пенсионной системе в дополнение к имеющейся военной пенсии. Предварительный расчет позволяет предположить, что офицер, который накапливает 5 процентов от своей зарплаты в фонде, после 65 лет будет в месяц получать пенсию, соразмерную зарплате занимающего равную должность офицера в момент его демобилизации»,- сказал президент Армении.
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