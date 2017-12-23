На российской базе в Армении готовят операторов беспилотников

Ереван /Медиамакс/. Инструкторы подразделений беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы в Армении начали подготовку вновь прибывших военнослужащих.
В ходе практических занятий на высокогорном полигоне «Камхуд» военнослужащие операторы БЛА научатся разворачивать комплексы разведки, подготавливать их к запуску, осуществлять запуск с рук и с катапульты, выполнять различные задачи в воздухе и производить безопасную посадку.
В пресс-службе российской базы сообщили, что особенностью проводимых занятий является запуск беспилотной техники в «экстремальных» зимних условиях на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря и порывах ветра более 10 метров в секунду.
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