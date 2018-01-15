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В Военной полиции создана миротворческая рота



Ереван/Медиамакс/. В центральном аппарате Военной полиции министерства обороны Армении создано новое подразделение – миротворческая рота.

Рота будет принимать участие в миротворческих миссиях в составе Миротворчечкой бригады Вооруженных сил Армении.

В состав роты войдут расследовательская и комендантская группы и группа по военной автоинспекции

С целью пополнения рядов роты объявлен конкурс. Предпочтение будет отдано гражданам Армении до 35 лет, имеющим соответствующее высшее профессиональное образование, владеющим двумя и более иностранными языками и прошедшими обязательную военную службу.

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