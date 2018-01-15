В Военной полиции создана миротворческая рота

Ереван/Медиамакс/. В центральном аппарате Военной полиции министерства обороны Армении создано новое подразделение – миротворческая рота.
Рота будет принимать участие в миротворческих миссиях в составе Миротворчечкой бригады Вооруженных сил Армении.
В состав роты войдут расследовательская и комендантская группы и группа по военной автоинспекции
С целью пополнения рядов роты объявлен конкурс. Предпочтение будет отдано гражданам Армении до 35 лет, имеющим соответствующее высшее профессиональное образование, владеющим двумя и более иностранными языками и прошедшими обязательную военную службу.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.