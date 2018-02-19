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Директор Службы внешней разведки России прибыл в Ереван


Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин

Фото: https://static.life.ru


Ереван/Медиамакс/. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин находится с визитом в Ереване.

Сегодня он встретился с директором Службы национальной безопасности Армении Георгием Кутояном.

«Обсуждались вопросы, касающиеся борьбы с международным терроризмом и иными  проявлениями трансграничной преступности»,- сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

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