Директор Службы внешней разведки России прибыл в Ереван

Ереван/Медиамакс/. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин находится с визитом в Ереване.

Сегодня он встретился с директором Службы национальной безопасности Армении Георгием Кутояном.



«Обсуждались вопросы, касающиеся борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями трансграничной преступности»,- сообщили в пресс-службе СНБ Армении.