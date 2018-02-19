Директор Службы внешней разведки России прибыл в Ереван

Ереван/Медиамакс/. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин находится с визитом в Ереване.
Сегодня он встретился с директором Службы национальной безопасности Армении Георгием Кутояном.
«Обсуждались вопросы, касающиеся борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями трансграничной преступности»,- сообщили в пресс-службе СНБ Армении.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.