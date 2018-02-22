Виген Саргсян примет участие в праздновании 100-летия Красной армии

Ереван /Медиамакс/. Делегация во главе министром обороны Армении Вигеном Саргсяном отбывает сегодня в Москву.
В Москве глава оборонного ведомства Армении примет участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 100-летию Красной армии.
Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА
В Москве глава оборонного ведомства Армении примет участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 100-летию Красной армии.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.