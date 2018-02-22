Виген Саргсян примет участие в праздновании 100-летия Красной армии

Ереван /Медиамакс/. Делегация во главе министром обороны Армении Вигеном Саргсяном отбывает сегодня в Москву.

В Москве глава оборонного ведомства Армении примет участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 100-летию Красной армии.