Ереван напомнил ЕС о воинственном поведении Баку

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян принял сегодня делегацию во главе со специальным представителем Европейского союза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром.

Согласно сообщению министерства обороны Армении, Виген Саргсян отметил важность сбалансированной позиции ЕС в вопросе урегулирования карабахского конфликта и политического содействия усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая четко отражена в рамочном соглашении между Арменией и ЕС.



Тойво Клаар, в свою очередь, подтвердил позицию Евросоюза по урегулированию карабахского конфликта исключительно мирным путем в рамках переговорного процесса.



Коснувшись воинственных заявлений, озвученных на днях военно-политическим руководством Азербайджана, Виген Саргсян подчеркнул, что такое поведение никак не способствует мирному урегулированию конфликта.



«Для подобных заявлений большой мудрости не требуется, наоборот, отсутствие мудрости способствует пропаганде провокаций, имеющих необратимые последствия для собственного народа»,- отметил Виген Саргсян.



Собеседники подчеркнули важность должной реакции международного сообщества на подобные заявления.