В армянской армии появится институт CIO и научная рота

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Виген Саргсян рассказал о перспективах создания научной роты в составе Вооруженных сил Армении.

В интервью «Разминфо» министр отметил, что «в последнее время мы наблюдаем значительный прогресс по ряду направлений военно-промышленного комплекса».



«Самое положительное явление в военно-промышленном комплексе - это вовлечение молодого поколения. Во всех программах задействованы молодые ученые, люди, которые с большим воодушевлением приходят и создают новое на основе существующих традиций и потенциала. На мой взгляд, это может послужить основой для формирования в дальнейшем научной роты, что позволит вовлечь в работу военно-промышленного комплекса молодых людей с исключительными способностями, занимающихся наукой,



Много говорилось о том, что отмена отсрочки от службы непременно ограничит вход молодых людей в науку. Тогда я заявлял, что, наоборот, параллельно мы будем внедрять механизмы, которые позволят молодежи более активно заниматься наукой. Мы видим необходимый для этого инструментарий и сделаем все возможное, чтобы до летнего призыва все уже было внедрено»,- отметил министр.



Виген Саргсян сообщил также, что «в ближайшее время серьезное внимание будет уделено внедрению автоматизированных систем управления и информационных технологий в Вооруженных силах».



«С этой целью в армии мы сформируем институт ответственного за информационные технологии (CIO) и его офис, который будет систематизировать процесс цифровизации всей системы – от передачи военным комиссариатам наиболее эффективных инструментов для работы с данными до бухгалтерского учета, управления складами, работы с персоналом, мобилизационными ресурсами и т.д.»,- заявил министр.