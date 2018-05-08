6 иностранцев были задержаны при попытке пересечь границу Армении

Ереван/Медиамакс/. Прошлой ночью при попытке пересечь армяно-азербайджанскую границу армянскими военнослужащими были задержаны 6 иностранцев.
Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян отметил, что остальные подробности сообщит позже.
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Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян отметил, что остальные подробности сообщит позже.
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