Пашинян: «Армия не должна ощущать влияние политических волнений»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, предствляя сегодня в министерстве обороны нового министра Давида Тонояна, отметил, что «это назначение выражает ту политику, которую новое правительство собирается вести в направлении развития Вооруженных сил».

«Для нас важно, чтобы процесс смены правительства был органическим, и ВС не ощутили влияние какого-либо политического волнения»,- отметил премьер-министр.



Он представил приоритеты, которые сформулировал в качестве задач, стоящих перед министром:



«Первая и самая важная задача – продолжительное повышение боеспособности армии. Следующая задача, которую мы намерены решить в ближайшее время и посчитали, что кандидатура Давида Тонояна для этого самая подходящая, касается деполитизации армии. В ходе политических процессов, в том числе в ходе выборов армия не должна втягиваться как сторона избирательного процесса»,- отметил Никол Пашинян, добавив, что ВС не должны быть провластными, оппозиционными и не должны считать себя политическим фактором.



Глава правительства выразил уверенность, что этот процесс необходимо продолжать до конца.



«Мы должны исключить ту ситуацию, когда родители срочных военнослужащих осуществляли функцию материального обеспечения и были вынуждены обеспечивать своих детей одеждой, гигиеническими принадлежностями и т.д.»,- отметил премьер-министр.



Никол Пашинян посчитал необходимым также реализацию антитабачной политики в республике, в том числе в Вооруженных силах.



Глава правительства подчеркнул, что часто военнослужащие возвращаются из армии с более низким образовательным цензом, чем до призыва.



«Я считаю, что это серьезнейшая проблема. Все мы должны активно сотрудничать и понять ньюансы ее решения. Военнослужащие должны возвращаться из армии с более высоким образовательным цензом, организация образовательного процесса военнослужащих крайне важна»,- подчеркнул премьер-министр.



Говоря о трагических инцидентах и несчастных случаях в армии, Никол Пашинян сказал:



«Мы не должны позволить, чтобы новость о гибели солдата была для общественности очередным заголовком в ленте новостей. Необходимо проводить серьезное расследование любого случая, связанного как с действиями противника, так и разными инцидентами, небходимо сделать выводы, целью которых будет их предотвращение».



Премьер-министр поблагодарил бывшего министра обороны Вигена Саргсяна и добавил, что армия пользуется полным доверием армянского народа.



Давид Тоноян в свою очередь отметил, что в краткие сроки в программе правительства будут отражены все поручения премьер-министра.



«Уверяю, что боеспособность Вооруженных сил будет на том уровне, который в переговорном процессе создаст для Вас благоприятные условия для ведения успешных переговоров также с позиции силы, если в этом будет необходимость»,- заявил новый министр обороны.