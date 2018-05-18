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Министр заявил о важности развития военной составляющей ОДКБ



Ереван/Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян подчеркнул сегодня важность роли ОДКБ в обеспечении безопасности Армении и необходимость развития военной составляющей организации.

Об это министр заявил на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Юрием Хачатуровым. 

 

Давид Тоноян заверил, что Армения продолжит прикладывать конструктивные усилия для повышения международного рейтинга и авторитета ОДКБ. 

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