Министр заявил о важности развития военной составляющей ОДКБ

Ереван/Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян подчеркнул сегодня важность роли ОДКБ в обеспечении безопасности Армении и необходимость развития военной составляющей организации.

Об это министр заявил на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Юрием Хачатуровым.

Давид Тоноян заверил, что Армения продолжит прикладывать конструктивные усилия для повышения международного рейтинга и авторитета ОДКБ.