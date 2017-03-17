«Аврора» предоставит гранты студентам Американского университета

Ереван /Медиамакс/. Гуманитарная инициатива «Аврора» и фонд Scholae Mundi Armenia выделят студентам из Сирии, Ирака, Ливана, Иордании и Египта образовательные гранты на обучение в Американском университете Армении (АУА).

Как отмечается в сообщении фонда IDeA, стипендиальный фонд составит 1 млн долларов.



Грант рассчитан на студентов, являющихся гражданами указанных стран, которые поступают на обучение по следующим программам: бакалавриат – информатика и вычислительная техника, технические науки, анализ и обработка данных (начиная с 2018 года); магистратура – общественное здравоохранение, технология производства и управление системами, информатика и вычислительная техника, экономика, стратегический менеджмент, политология и международные отношения, преподавание английского языка как иностранного.



«У Армении есть потенциал, чтобы стать образовательным центром мирового уровня, и потому мы поощряем интерес ближневосточной молодежи, которая хотела бы приехать сюда учиться. Благодаря этим грантам у талантливой молодежи, прямо или косвенно пострадавшей от вооруженных конфликтов в регионе, появятся новые возможности. Мы уверены, что проект не только изменит жизни молодых людей, которые приедут в эту страну и смогут насладиться ее гостеприимством, но и пойдёт на пользу всему сообществу АУА, ведь новые, хорошо мотивированные студенты в будущем станут послами Армении и армянской культуры. Гуманитарная инициатива «Аврора», таким образом, не просто выделяет гранты конкретным студентам, но и выражает благодарность тем нациям, которые первыми предоставили убежище пострадавшим от Геноцида армян и протянули им руку помощи», – заявила соучредитель фонда Scholae Mundi Armenia Вероника Зонабенд.



«Американский университет Армении бесконечно благодарен создателям гуманитарной инициативы «Аврора», особенно Рубену Варданяну и Веронике Зонабенд, чья безграничная щедрость не только подарит новый шанс студентам из стран, принимавших армян во время Геноцида, но и позволит АУА помочь этим учащимся. Их присутствие сделает наш университет еще более многонациональным и обогатит жизни всех студентов. Мы гордимся возможностью стать частью этой инициативы и выразить с помощью наших образовательных программ благодарность потомкам людей, спасавших армян в самые трагические дни нашей истории»,– отметил президент Американского университета Армении Армен Тер-Кюрегян.



При условии хорошей успеваемости в течение всего времени обучения в АУА студенты будут получать стипендию, которая покроет стоимость переезда в Армению, проживания и образования.



Гуманитарная инициатива «Аврора» и фонд Scholae Mundi Armenia планируют выделять гранты до 2023 года.