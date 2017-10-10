В Ереване откроется специальный офис в рамках программы «Горизонт-2020»

Ереван /Медиамакс/. Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян и комиссар Европейской комиссии по вопросам исследований, науки и инноваций Карлос Мойдаш обсудили внедрение новых научных программ в Армении согласно требованиям сети «Горизонт-2020».
В министерстве образования и науки отметили, что на состоявшейся в Брюсселе встрече обсуждались также вопросы, связанные с формированием специального офиса «Горизонт-2020» в Армении.
Министр подчеркнул важность создания подобного офиса как важного средства для подготовки научного сообщества Армении к требованиям программы «Горизонт-2020» и предоставления соответствующей консультации.
Рамочная программа ЕС «Горизонт-2020» реализуется с 2014 года и продолжится до 2020 года.
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