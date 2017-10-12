Портрет в кулуарах саммита СНГ

11 октября в Сочи прошли саммит глав государств СНГ и заседание Высшего Евразийского экономического совета.



В кулуарах саммита личный фотограф президента Армении Давид Акопян сфотографировал президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, создав очень необычный портрет.



Медиамакс попросил Давида рассказать о том, как родилась эта фотография.



«Я заранее заметил необычное освещение этого места и хотел сфотографировать здесь президента Армении. Но когда президенты выходили из зала заседаний, первым вышел Нурсултан Назарбаев, а за ним, беседуя, шли Серж Саргсян и Владимир Путин. Нашего президента сфотографировать не удалось, но получился этот кадр. Учитывая, что Назарбаев является одним из создателей СНГ, на мой взгляд, фотография символична», - рассказал Давид.



Фото: Давид Акопян