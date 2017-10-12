Портрет в кулуарах саммита СНГ

11 октября в Сочи прошли саммит глав государств СНГ и заседание Высшего Евразийского экономического совета.
В кулуарах саммита личный фотограф президента Армении Давид Акопян сфотографировал президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, создав очень необычный портрет.
Медиамакс попросил Давида рассказать о том, как родилась эта фотография.
«Я заранее заметил необычное освещение этого места и хотел сфотографировать здесь президента Армении. Но когда президенты выходили из зала заседаний, первым вышел Нурсултан Назарбаев, а за ним, беседуя, шли Серж Саргсян и Владимир Путин. Нашего президента сфотографировать не удалось, но получился этот кадр. Учитывая, что Назарбаев является одним из создателей СНГ, на мой взгляд, фотография символична», - рассказал Давид.
Фото: Давид Акопян
Он признался, что во время съемки не чувствовал, что кадр получится именно таким.
Заметил ли президент Казахстана, что его фотографируют?
«Не заметить было невозможно, поскольку на этом месте работало несколько десятков фотографов», - говорит Давид Акопян.
Он рассказал, что показал фотографию пресс-секретарю Нурсултана Назарбаева, которому она очень понравилась.
Судя по всему, фотография уже широко разошлась в Казахстане: утром 12 октября Давид уже дал несколько телефонных интервью казахстанским СМИ.
Ара Тадевосян
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