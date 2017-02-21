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Мехрибан Алиева назначена первым вице-президентом Азербайджана


Фото: https://panamapapers.icij.org


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о назначении своей жены Мехрибан Алиевой первым вице-президентом страны.

Об этом сообщает агентство Trend, ссылаясь на официальный сайт президента Азербайджана.

Мехрибан Алиева является президентом Фонда Гейдара Алиева, а также депутатом Милли меджлиса.

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