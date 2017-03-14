Начался визит Сержа Саргсяна в Россию

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян отправился сегодня с официальным визитом в Москву.
В пресс-службе президента Армении отметили, что в московском аэропорту «Внуково» состоялась официальная церемония встречи Сержа Саргсяна.
Президент Армении посетит сегодня Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
Серж Саргсян находится в Москве по приглашению президента РФ Владимира Путина.
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