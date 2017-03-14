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Начался визит Сержа Саргсяна в Россию


Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян отправился сегодня с официальным визитом в Москву.

В пресс-службе президента Армении отметили, что в московском аэропорту «Внуково» состоялась официальная церемония встречи Сержа Саргсяна.

Президент Армении посетит сегодня Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).

Серж Саргсян находится в Москве по приглашению президента РФ Владимира Путина.

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