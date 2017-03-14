Начался визит Сержа Саргсяна в Россию

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян отправился сегодня с официальным визитом в Москву.

В пресс-службе президента Армении отметили, что в московском аэропорту «Внуково» состоялась официальная церемония встречи Сержа Саргсяна.



Президент Армении посетит сегодня Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).



Серж Саргсян находится в Москве по приглашению президента РФ Владимира Путина.