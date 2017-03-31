Глава ОБСЕ призвал «установить доверие» в вопросе Карабаха

Ереван /Медиамакс/. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц сказал сегодня, что «настало самое время сфокусироваться на создании механизмов доверия в вопросе Нагорного Карабаха».
Как сообщает офис ОБСЕ, об этом Себастьян Курц сказал на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
«Произошедшие год назад боевые действия и насилие, которые стали худшей эскалацией за последние два десятилетия, привели к разрушениям, страданиям и человеческим жертвам. Это яркий пример того, как механизм войны может разрушить усилия по достижению мира. В этой связи мы призываем все стороны воздержаться от действий, ставящих под угрозу режим прекращения огня», - сказал Себастьян Курц.
Он призвал все стороны строго придерживаться международных обязательств, поскольку «военным действиям никогда не может быть оправдания».
«Столкновения и серьезные нарушения режима прекращения огня, наблюдаемые на линии соприкосновения, вызывают особое беспокойство в течение последнего года. Сейчас самое время сфокусироваться на формировании механизмов доверия, а также возобновить содержательные переговоры по осуществлению прагматичных и практических шагов», - подчеркнул он.
Себастьян Курц выразил соболезнования семьям солдат, погибших в ходе апрельской войны.
«Последствия событий прошлого года мешают армянам и азербайджанцам поверить в мир, но, как я неоднократно заявлял, карабахский конфликт не может иметь военного решения. Сейчас нам нужно строить мирные планы и не допустить повторения войны, со всеми ее страшными последствиями», - добавил председатель ОБСЕ.
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