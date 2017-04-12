Утвержден новый план сотрудничества Армения-НАТО

Ереван /Медиамакс/. Армения и НАТО утвердили пятый по счету План действий индивидуального партнерства (IPAP) на 2017-2019гг.

В МИД Армении отметили, что с 2006 года IPAP нацелен на содействие реформам в сферах обороны и безопасности, а также развитию возможностей взаимосовместимости миротворческих сил Армении.



Реализация плана способствует постоянному развитию политического диалога Армении с НАТО, расширению демократического и гражданского контроля над оборонной сферой, сокращению последствий бедствий и кризисному управлению, укреплению возможностей подготовки к чрезвычайным ситуациям, а также повышению осведомленности в обществе относительно партнерства Армения-НАТО.



В план включены также мероприятия в рамках программы НАТО «Наука во имя мира и безопасности».