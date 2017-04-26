МИД России выступил с критикой СМИ Азербайджана

Ереван/Медиамакс/. Представитель МИД России Артем Кожин выступил с критикой азербайджанских СМИ.

Как сообщает Медиамакс, на сайте МИД России размещен ответ заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Артема Кожина на вопрос СМИ о том, принимает ли МИД России какие-либо меры по защите гражданина России Дилгама Аскерова, «который в декабре 2014 года был осужден к пожизненному лишению свободы незаконным судом непризнанной НКР».



Медиамакс отмечает, что Дилгам Аскеров является одним из азербайджанских диверсантов, которые незаконно проникли на территорию Арцаха и убили армянского подростка.



«Тронуты неослабным вниманием азербайджанских СМИ к нашей работе по защите российских граждан. Позвольте заверить, что МИД России последовательно отстаивает законные интересы всех россиян, независимо от их национальности.



Как известно, зона нагорно-карабахского конфликта относится к числу тех мест, от посещения которых российским гражданам рекомендовано воздерживаться. При этом мы принципиально против криминализации в качестве уголовного преступления мирных посещений тех или иных территорий журналистами или частными гражданами.



Что касается конкретно Дилгама Аскерова, то приходится констатировать, что он (как позже А.Лапшин) пренебрег вышеупомянутой рекомендацией МИД России. Поскольку российские власти перемещения своих граждан после их выезда за рубеж не могут контролировать, то в этой истории для нас есть «белые пятна». Так, нам не известно наверняка, знали ли в Баку о намерении этого российского гражданина посетить зону конфликта. Но факт тот, что после задержания Д.Аскерова в Нагорном Карабахе копию его общегражданского российского паспорта мы получили именно от азербайджанских властей. Точно так же не могу с уверенностью утверждать, что Д.Аскерова поощряли нарушить рекомендацию МИД России. Но ведь как-то же он перешел тщательно охраняемую «линию соприкосновения»?



Если азербайджанские СМИ, включая небезызвестный официозный интернет-портал Haqqin, искренне озабочены судьбой Д.Аскерова, то надо прежде всего прекратить пропагандистскую шумиху вокруг его дела. Она серьезно мешает нашим усилиям облегчить по гуманитарным основаниям участь этого российского гражданина», - заявил Артем Кожин.